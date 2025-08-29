Arabia Saudita al banquillo por el 11-S: un juez federal rechaza el pedido de descartar una demanda en su contra

Publicado por Santiago Ospital 29 de agosto, 2025

Un juez federal rechazó un pedido de Arabia Saudita de descartar una demanda en su contra por el 11 de Septiembre, presentada por víctimas del atentado y sus familiares.

"Para las familias, este es el paso más importante hasta ahora hacia la rendición de cuentas y la justicia", celebró Brett Eagleson, presidente de la organización 9/11 Justice. El aval judicial permitirá que, tras más de 20 años de litigio, el país sea llevado al banquillo.

"Hemos presentado pruebas contundentes de que el reino es cómplice de los atentados del 11 de Septiembre, y un juez federal está de acuerdo", continuó Eagleson. "Estamos preparados para presentar aún más pruebas que demuestran que Arabia Saudita fue cómplice de los atentados que mataron a casi 3.000 estadounidenses inocentes".

En 2006, el Congreso aprobó una ley (la Justice Against Sponsors of Terrorism Act o JASTA) que ampliaba los casos en que se podía demandar a los estados, que suelen gozar de inmunidad. Con votos tanto republicanos como demócratas, los legisladores incluso anularon por primera vez un veto del entonces presidente Barack Obama contra la norma.

La JASTA abrió la veda para que las víctimas de los atentados del 11-S demandaran a Arabia Saudita por cualquier papel que hubiese jugado en los atentados. Aunque Riad protestó su aplicación en esta demanda, el juez George B Daniels, del Distrito Sur de Nueva York, falló que la norma aplica al caso.

Aunque no decidió sobre el fondo de la demanda, sí escribió que era "más probable que improbable" que existiera un vínculo entre un hombre relacionado con el Gobierno saudí, Omar al-Bayoumi, y los terroristas que llevaron a cabo el atentado.

Sin embargo, reconoció que "algunos de los hechos controvertidos no pueden resolverse en esta fase del litigio". Por ejemplo, aunque afirma que es un hecho indiscutible el haber encontrado dibujos de un avión, notas y números sospechosos en la casa de Bayoumi, la interpretación de los mismos es muy distinta a ojos de los demandados y el demandante.

Diferencias que deberán dirimirse en instancias posteriores: “La valoración de las pruebas o la credibilidad de los testigos deberá realizarse en el juicio".

Acceda a la resolución judicial