"No merecen el dinero de los contribuyentes”: el DOT lanza advertencia a ciudades inseguras

El secretario del Departamento de Transporte advirtió que si los alcaldes no logran garantizar la seguridad de los pasajeros, podrían perder el acceso al financiamiento federal.

Sean Duffy

Sean DuffyDrew Angerer / AFP

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

El secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), Sean Duffy, lanzó una advertencia a los alcaldes de todo el país: si no logran garantizar la seguridad de los pasajeros en trenes y autobuses, podrían perder el acceso al financiamiento federal.

Duffy subrayó que la Administración Trump mantiene una política de “tolerancia cero” frente a la criminalidad en los sistemas de transporte público financiados con dinero de los contribuyentes. “Si los alcaldes no pueden mantener seguros sus trenes y autobuses, no merecen el dinero de los contribuyentes”, afirmó el funcionario.

Investigación tras asesinato en Charlotte

El anuncio del DOT se produce tras el asesinato de Iryna Zarutska, una joven de 23 años que fue apuñalada el 22 de agosto en la estación East/West Boulevard del tren ligero Lynx Blue Line en Charlotte, Carolina del Norte.

El sospechoso, Decarlos Brown Jr., de 34 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato. Brown cuenta con un amplio historial criminal, que incluye una condena por robo a mano armada, y acumulaba más de una docena de fotografías policiales antes de este ataque.

Reacciones a nivel nacional

Duffy confirmó que el DOT investigará a la ciudad de Charlotte por fallas en la seguridad y revisará también la situación de otras localidades con altos niveles de delincuencia en su transporte público. “Ningún estadounidense debería estar en esa situación [de sentirse inseguro] y la Administración Trump hará todo lo posible por cambiarla”, añadió.

El presidente Donald Trump también condenó el crimen, describiéndolo como un acto “horrible” cometido por un “lunático”, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

Debate sobre reincidencia y seguridad

El caso ha reabierto cuestionamientos sobre el sistema judicial y la reincidencia, ya que el sospechoso había cumplido más de cinco años de prisión y fue liberado pese a su extenso historial. Funcionarios locales advierten que permitir que delincuentes reincidentes permanezcan en las calles pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

