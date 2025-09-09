"No merecen el dinero de los contribuyentes”: el DOT lanza advertencia a ciudades inseguras

Publicado por Sabrina Martin 9 de septiembre, 2025

El secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), Sean Duffy, lanzó una advertencia a los alcaldes de todo el país: si no logran garantizar la seguridad de los pasajeros en trenes y autobuses, podrían perder el acceso al financiamiento federal.

Duffy subrayó que la Administración Trump mantiene una política de “tolerancia cero” frente a la criminalidad en los sistemas de transporte público financiados con dinero de los contribuyentes. “Si los alcaldes no pueden mantener seguros sus trenes y autobuses, no merecen el dinero de los contribuyentes”, afirmó el funcionario.

Investigación tras asesinato en Charlotte

El anuncio del DOT se produce tras el asesinato de Iryna Zarutska, una joven de 23 años que fue apuñalada el 22 de agosto en la estación East/West Boulevard del tren ligero Lynx Blue Line en Charlotte, Carolina del Norte.

El sospechoso, Decarlos Brown Jr., de 34 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato. Brown cuenta con un amplio historial criminal, que incluye una condena por robo a mano armada, y acumulaba más de una docena de fotografías policiales antes de este ataque.

Reacciones a nivel nacional

Duffy confirmó que el DOT investigará a la ciudad de Charlotte por fallas en la seguridad y revisará también la situación de otras localidades con altos niveles de delincuencia en su transporte público. “Ningún estadounidense debería estar en esa situación [de sentirse inseguro] y la Administración Trump hará todo lo posible por cambiarla”, añadió.

El presidente Donald Trump también condenó el crimen, describiéndolo como un acto “horrible” cometido por un “lunático”, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.