Trump respaldó a la congresista Ashley Hinson para la elección al Senado de Iowa

Publicado por Joaquín Núñez 5 de septiembre, 2025

Donald Trump respaldó la candidatura de Ashley Hinson para el Senado en Iowa. La congresista republicana buscará suceder a Joni Ernst, quien recientemente anunció que no buscaría un tercer mandato en la Cámara Alta. La congresista de 42 años cuenta también con el respaldo de varios senadores republicanos de alto perfil, como John Thune y Tim Scott.

Hinson anunció su candidatura poco después del retiro de Ernst, asegurando que será una firme aliada de Trump en el Senado. Además, prometió ser una luchadora en defensa de los votantes de Iowa y a los valores conservadores. El presidente respaldó oficialmente a la congresista en su cuenta de Truth Social, donde la describió como "una persona maravillosa".

"Conozco bien a Ashley, ¡y es una GANADORA! Esposa cariñosa y orgullosa madre de dos hijos, Ashley es una persona maravillosa, SIEMPRE ha cumplido con Iowa y seguirá haciéndolo en el Senado de los Estados Unidos. Está trabajando duro para crear empleos, reducir impuestos, promover productos y servicios fabricados en Estados Unidos por nuestros increíbles trabajadores de Iowa, apoyar a nuestros grandes agricultores y a la agricultura estadounidense, defender la innovación, seguir ayudando a proteger nuestra ya muy segura frontera sur, impedir que los migrantes delincuentes, asesinos y otros criminales entren ilegalmente en nuestro país, fortalecer a nuestros militares y veteranos, y defender nuestra Segunda Enmienda, siempre bajo asedio", escribió el presidente.

"Ashley Hinson será una senadora excepcional y cuenta con mi apoyo total y absoluto: ¡NO LES DEFRAUDARÁ!", añadió.

Experiodista, Hinson comenzó su carrera política en 2016, cuando se postuló exitosamente para la Legislatura local. Cuatro años después, decidió dar el salto a Washington DC. En 2020, desbancó a la titular demócrata Abby Finkenauer para representar al primer distrito electoral del estado en la Cámara de Representantes. En 2022, pasó a representar al segundo distrito electoral. Integra el Comité de Asignaciones y el Comité de Ética.

De ser elegida, Hinson sería uno de los miembros más jóvenes del Senado. Actualmente, el promedio de edad de la Cámara Alta es de 64,7 años.

En cuanto a Ernst, se sumó a otros tres colegas republicanos que tampoco buscarán renovar su banca el próximo año: Tommy Tuberville (candidato a gobernador de Alabama), Thom Tillis (retiro) y Mitch McConnell (retiro).