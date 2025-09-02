La senadora Joni Ernst confirma que no buscará la reelección en 2026

Publicado por Joaquín Núñez 2 de septiembre, 2025

Joni Ernst confirmó que no buscará la reelección en 2026. Tras dos mandatos en el Senado, la republicana de Iowa optó por dar un paso al costado para pasar más tiempo con su familia. Publicó la noticia con un video en las redes sociales, donde aseguró que seguirá trabajando para impulsar las prioridades de su estado.

La senadora se sumó a otros tres colegas republicanos que tampoco buscarán renovar su banca el próximo año: Tommy Tuberville (candidato a gobernador de Alabama), Thom Tillis (retiro) y Mitch McConnell (retiro).

"Ha sido un honor dedicar mi vida al servicio de nuestro gran estado y país. Habiendo crecido en una familia que me ha dado tanto amor y apoyo, ahora, a medida que nuestra familia envejece y crece, es mi momento de devolverles todo lo que me han dado. Después de mucho rezar y reflexionar, no me presentaré a la reelección en 2026", expresó Ernst en el mensaje difundido en línea.

"No fue una decisión fácil. Nunca imaginé que esta muchacha de campo tendría la oportunidad de servir como teniente coronel y luego como senadora de los Estados Unidos", añadió.

Ernst, quien lleva en el Senado desde 2015, fue criticada por unos comentarios que realizó en mayo durante un town hall republicano. Al ser consultada por los efectos del 'Big Beautiful Bill' sobre Medicaid, uno de los presentes le gritó que gente iba a morir a causa de la ley, a lo que la senadora respondió de forma sarcástica que "todos vamos a morir".

Poco después, respondió a las críticas con un video también en tono sarcástico: "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir sinceras disculpas por una declaración que hice ayer en mi town hall. Supuse erróneamente que todos los presentes en el auditorio entendían que sí, que todos vamos a perecer de la faz de la Tierra. Pero a aquellos que deseen alcanzar la vida eterna, les animo a que abracen a mi señor y salvador, Jesucristo".

Durante sus años en el Senado, ocupó varias posiciones dentro del liderazgo republicano y actualmente preside el Comité de Pequeñas Empresas. En concreto, impulsó proyectos de ley sobre cuestiones de defensa, el cuidado de los veteranos y mejoras en la respuesta del Pentágono frente a denuncias de acoso y agresión sexual en las Fuerzas Armadas.

El veterano senador Chuck Grassley reaccionó al retiro de su compañera, agradeciéndole por sus años de servicio. "Me encanta servir al pueblo de Iowa con Joni Ernst. Ella hizo historia como la primera mujer veterana de combate del Senado y la primera mujer de Iowa elegida para el Congreso. Es un honor para mí llamarla amiga", publicó en X.