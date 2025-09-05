El Pentágono prepara un giro histórico: prioriza la seguridad nacional y la defensa del hemisferio sobre la lucha contra China

Publicado por Sabrina Martin 5 de septiembre, 2025

El Departamento de Defensa de Estados Unidos evalúa un cambio profundo en su Estrategia de Defensa Nacional. De acuerdo con versiones preliminares del borrador que ya llegó al despacho del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el Pentágono busca colocar como prioridad la seguridad de la patria y del hemisferio occidental, desplazando a un segundo plano la contención de potencias como China y Rusia.

Se trata de un giro llamativo respecto a la línea que han seguido administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, incluida la primera presidencia de Donald Trump, cuando Pekín fue señalado abiertamente como el principal competidor estratégico de Washington. Este replanteamiento podría generar fricciones con legisladores y asesores de seguridad de ambos partidos que consideran el ascenso chino como la amenaza más seria para la estabilidad mundial y los intereses estadounidenses.

Un cambio ya en marcha

Aunque el documento aún puede ser modificado antes de su publicación oficial, varias de las medidas contempladas ya se están ejecutando. El Pentágono ha desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional en ciudades como Washington y Los Ángeles para reforzar el orden público, ha militarizado la frontera sur con México otorgando a las tropas facultades para detener a civiles y ha incrementado la presencia naval y aérea en el Caribe para combatir el narcotráfico.

En paralelo, se reportó que un operativo estadounidense en aguas internacionales resultó en la muerte de 11 integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, una muestra del nuevo enfoque de emplear recursos militares directamente contra organizaciones criminales transnacionales.

Repercusiones para los aliados

El viraje también podría impactar en la relación con aliados. Según confirmaron un funcionario del Pentágono y un diplomático europeo, la Iniciativa de Seguridad del Báltico, que destinaba cientos de millones de dólares a Letonia, Lituania y Estonia, perderá financiamiento este año.

Los socios europeos temen que la revisión de la postura global —otro de los documentos en preparación— derive en el retiro parcial de las cerca de 80.000 tropas que Estados Unidos mantiene en el continente. Trump aseguró esta semana, tras reunirse en la Casa Blanca con el presidente de Polonia, que no reducirá las fuerzas en ese país, aunque dejó abierta la posibilidad de recortes en otras zonas.