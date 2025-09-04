Trump cambiará el nombre del Pentágono y restaurará el histórico “Departamento de Guerra” a través de una orden ejecutiva

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono AP / Cordon Press

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump está listo para cambiar el nombre del “Departamento de Defensa” y volver al icónico “Departamento de Guerra”, recuperando así la denominación histórica que estuvo vigente hasta 1949.

La noticia fue revelada en exclusiva por Fox News Digital, que informó que este viernes el mandatario firmará una orden ejecutiva para oficializar la restauración del nombre antiguo del Pentágono. Según el reporte, la orden también hará que el secretario de Defensa, es decir Pete Hegseth, sea reconocido bajo el título de “secretario de Guerra”, en sintonía con lo que el presidente republicano ya había anticipado públicamente en ocasiones anteriores.

Según Fox News, la decisión surge en el contexto de la campaña denominada “warrior ethos” o “espíritu guerrero”, impulsada desde la Casa Blanca y el Pentágono.

“Todos prefieren cuando teníamos una historia increíble de victorias siendo el Departamento de Guerra”, había dicho el presidente Trump a los periodistas el 25 de agosto. “Luego lo cambiamos a Departamento de Defensa”.

Hegseth también había defendido la medida ante la prensa: “Ganamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, no con un Departamento de Defensa, sino con un Departamento de Guerra. Como ha dicho el presidente, no somos solo defensa, somos ofensiva”.

“Hemos restablecido en el Departamento el espíritu guerrero. Queremos guerreros, gente que entienda cómo imponer letalidad al enemigo. No queremos contingencias interminables ni limitarnos a jugar a la defensa. Creemos que las palabras, los nombres y los títulos importan”, añadió el jefe del Pentágono en aquella ocasión.

Un funcionario de la Administración Trump afirmó que la orden ejecutiva también instruirá al jefe del Pentágono a proponer medidas legislativas y ejecutivas que permitan consolidar de manera permanente la nueva denominación de “Departamento de Guerra de los Estados Unidos”.

Además, según Fox News, se contemplan modificaciones en páginas oficiales, cartelería interna y hasta la rebautizo de la sala de prensa como “Anexo de Guerra del Pentágono”.

Históricamente, Estados Unidos utilizó el nombre Departamento de Guerra hasta finales de la década de 1940. Luego, tras la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, fue sustituido por Departamento de Defensa en medio de las reformas que siguieron tras la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de que la firma de la orden es una certeza, la medida podría abrir un debate en el Congreso federal, ya que es el órgano con autoridad para establecer departamentos ejecutivos federales. Trump, no obstante, manifestó que la decisión probablemente no requerirá la intervención legislativa.

“Simplemente lo vamos a hacer. Estoy seguro de que el Congreso nos acompañará si lo necesitamos. Ni siquiera creo que lo necesitemos”, sentenció el presidente.