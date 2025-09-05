Melania Trump impulsa la educación en IA y lidera una reunión con líderes tecnológicos en la Casa Blanca

La primera dama lidera una reunión sobre la inteligencia artificial en la Casa Blanca@thehill

Publicado por Agustina Blanco 4 de septiembre, 2025

El jueves, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, lideró una mesa en la Casa Blanca con líderes tecnológicos para discutir la educación en inteligencia artificial (IA).

La reunión, parte del Grupo de Trabajo sobre Educación en IA, contó con la participación de Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, Arvind Krishna, presidente y director ejecutivo de IBM, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien estuvo presente entre el público, según reseña Fox News.

Durante la conferencia, la primera dama destacó el potencial transformador de la IA, declarando: “Predigo que la IA representará la categoría de mayor crecimiento en nuestra nación durante esta administración, y no me sorprendería si la IA llega a ser conocida como el mayor motor de progreso en la historia de los Estados Unidos de América”.

Sin embargo, también enfatizó la necesidad de un enfoque responsable, señalando: “Pero como líderes y padres, debemos gestionar el crecimiento de la IA con responsabilidad. Durante esta etapa primitiva, es nuestro deber tratar a la IA como trataríamos a nuestros propios hijos: empoderándola, pero con una guía atenta”.

El evento se produce tras el lanzamiento del “Desafío Presidencial de IA”, una iniciativa que invita a estudiantes de 4 a 18 años a desarrollar proyectos innovadores utilizando herramientas de IA para resolver problemas comunitarios.

En esa línea, Melania instó a los jóvenes a “dar rienda suelta a su imaginación y mostrar el espíritu de innovación estadounidense”, según el comunicado en la página web de la Casa Blanca.

Además, Melania ha firmado legislaciones como la Ley Take It Down, que penaliza imágenes íntimas no consensuadas, incluyendo deepfakes generados por IA y el abuso digital.