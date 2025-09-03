JD Vance visitará Minneapolis este miércoles para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo en la iglesia de la Anunciación

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de septiembre, 2025

El vicepresidente JD Vance visitará este miércoles la ciudad de Minneapolis para rendirle homenaje a las víctimas del tiroteo acontecido la semana pasada en la iglesia católica de la Anunciación, en un evento que conmocionó tanto al estado de Minnesota como al país. En un comunicado, la Casa Blanca informó que el vicepresidente asistiría al evento junto con su esposa Usha Vance, y detalló que la pareja no solamente presentará sus respetos a las víctimas, sino que también “sostendrá una serie de reuniones privadas para transmitir sus condolencias a las familias de los afectados por la tragedia”.

La visita de la familia Vance tendrá lugar siete días después de que un atacante de 23 años llamado Robin Westman abriera fuego dentro de la iglesia ubicada al sur de Minneapolis, durante una misa escolar. En el tiroteo, el joven transgénero asesinó a un niño de 10 años llamado Harper Moyski y a otro de tan solo 8 años llamado Fletcher Merkel. De igual forma, las autoridades reportaron que Westman hirió a otras 21 personas, siendo la mayoría de estos niños, y añadieron que el tirador murió de un disparo autoinfligido.

El presidente Donald Trump se comunicó con el gobernador demócrata de Minnesota Tim Walz poco después del tiroteo para manifestar sus condolencias, e incluso ordenó que las banderas estadounidenses se izaran a media asta en todos y cada uno de los edificios y terrenos públicos, así como también en las instalaciones militares a lo largo y ancho del país.

Por su parte, Vance escribió a través de su cuenta de X que la Casa Blanca estaba monitoreando la situación en Minneapolis y pidió que todos rezaran por quienes fueron asesinados y heridos durante el tiroteo en la iglesia. “¡Únanse a todos nosotros en oración por las víctimas!”, publicó el vicepresidente.