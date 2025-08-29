Identifican a los dos niños asesinados por el tirador de Minneapolis; sus padres exigen “medidas significativas”

Publicado por Agustina Blanco 28 de agosto, 2025

Las autoridades y las familias han identificado a los dos niños que perdieron la vida en el trágico tiroteo ocurrido el miércoles durante una misa en la Iglesia y Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis.

Las víctimas son Fletcher Merkel, de 8 años, y Harper Moyski, de 10 años, ambos estudiantes de la institución. El ataque, que tuvo lugar en la primera semana de regreso a clases, ha dejado a la comunidad devastada.

Fletcher Merkel: un niño lleno de amor por su familia y los deportes



Fletcher Merkel fue descrito por su padre, Jesse Merkel, como un niño lleno de vida que amaba a su familia, sus amigos, la pesca, la cocina y cualquier deporte que pudiera practicar.

En una declaración emitida el jueves, Jesse expresó el profundo dolor de su familia tras la pérdida de Fletcher, quien fue arrebatado por lo que describió como un "cobarde". "Debido a sus acciones, nunca podremos abrazarlo, hablar con él, jugar con él y verlo crecer hasta convertirse en el maravilloso joven en el que estaba en camino de convertirse", afirmó.

Jesse también expresó su esperanza de que, con el tiempo, su familia pueda sanar y extendió sus oraciones a la familia de la otra víctima, deseándoles encontrar consuelo en medio de la tragedia.

Harper Moyski: una luz brillante que inspira un llamado al cambio



Harper fue recordada por sus padres, Michael Moyski y Jackie Flavin, como una niña "brillante, alegre y muy querida", cuya risa y bondad tocaban a todos los que la conocían.

En una conmovedora declaración recogida por Fox 9, la familia expresó su devastación, destacando no solo su dolor como padres, sino también el de la hermana menor de Harper, quien adoraba a su hermana mayor. "Estamos destrozados, y las palabras no pueden expresar la profundidad de nuestro dolor", afirmaron.

Los padres de Harper también agradecieron al personal de la escuela y a los equipos de emergencia por su respuesta durante el tiroteo.

La familia hizo un llamado urgente a los líderes y comunidades para que tomen "medidas significativas" contra la violencia armada y la crisis de salud mental, instando a que la memoria de Harper inspire un cambio para evitar futuras tragedias. También solicitaron privacidad para llorar y honrar la vida de su hija, agradeciendo las muestras de apoyo y asegurando que "la luz de Harper siempre brillará a través de nosotros".