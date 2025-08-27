JD Vance y Trump se reúnen con los republicanos de Indiana en medio del esfuerzo para redistribuir los distritos electorales

Trump escucha a Vance en la Casa Blanca en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance se reunieron con una delegación de legisladores estatales republicanos de Indiana en la Casa Blanca en medio del esfuerzo para redistribuir los distritos electorales en el estado.

La reunión se produce en medio de una guerra de gerrymandering, con las autoridades de Texas y California redistribuyendo sus distritos electorales para beneficiar a sus partidos de cara a las elecciones de medio término en 2026. El encuentro se produjo en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

Además de dicha reunión, el presidente Trump sostuvo un encuentro en privado en la Oficina Oval con el líder de la mayoría de la Cámara Baja de Indiana, Todd Huston, y con el presidente del Senado estatal, Rodric Bray.

De acuerdo con Politico, los legisladores estatales republicanos parecieron inclinarse a aceptar una redistribución de los distritos tras escuchar los argumentos de Vance, quien los instó a idear un plan para redibujar el mapa electoral para añadir escaños al GOP en el Congreso federal.

“Se siente como que la marea empieza a cambiar, a medida que los legisladores republicanos de Indiana entienden que pueden entregar una gran victoria que Trump y su equipo no olvidarán”, dijo a Politico un republicano del estado que estuvo en la reunión.

Incluso, hubo representantes estatales, como el legislador Jim Lucas, que declararon públicamente que ahora están “menos en contra” de la redistribución que antes de la reunión, lo que sugiere el impacto positivo de las palabras de Vance y Trump entre los republicanos de Indiana.

Según Politico, el vicepresidente Vance afirmó que los legisladores tienen la oportunidad de “luchar y apoyar a los republicanos y ser verdaderos republicanos”.

“Se podía ver cómo la sala empezaba a aceptar la idea al escuchar al vicepresidente. Hubo un movimiento real”, sentenció un funcionario citado.

Inclusive, los legisladores que anteriormente expresaron públicamente su rechazo a la idea hicieron preguntas y finalmente se comprometieron a reconsiderar su postura, lo que significa un avance para la agenda de la Casa Blanca.

Algunos republicanos de Indiana, no obstante, están preocupados de que el plan afecte directamente al GOP, convirtiéndose en una suerte de bumerán electoral contra el partido.

Los republicanos de Indiana controlan 70 de los 100 escaños de la Cámara estatal y 40 de los 50 del Senado, por lo que un número considerable de legisladores republicanos tendría que oponerse para bloquear el plan de redistribución, arriesgándose a una represalia política por parte de la Casa Blanca.

La guerra de redistribución electoral de cara a las midterms, que ahora tiene a Texas y California en el epicentro mediático, ha inspirado a otros estados como Florida, Ohio, Nueva York y Misuri a evaluar un potencial rediseño de los distritos.