Texas: la Cámara debate el nuevo mapa electoral del GOP impulsado por Trump

20 de agosto, 2025

La Cámara de Representantes de Texas, controlada por los republicanos, dio inicio este miércoles a un acalorado debate sobre el nuevo mapa de distritos congresionales que podría otorgar cinco escaños adicionales al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Este plan, impulsado por el presidente Donald Trump, busca consolidar la ajustada mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En esa línea, el representante estatal Todd Hunter, republicano y autor de la legislación, defendió el mapa, destacando que su objetivo es “mejorar el desempeño político republicano” y que está respaldado por un fallo de la Corte Suprema de 2019 que permite redibujar distritos con fines partidistas. “El objetivo fundamental de este plan es claro”, afirmó Hunter al iniciar el debate, según reportó la agencia de noticias AP.

Los demócratas condenan el plan



Por su parte, los demócratas condenaron el plan como un ataque a la democracia. El representante estatal Chris Turner argumentó: “En una democracia, la gente elige a sus representantes. Este proyecto de ley revierte esa situación y permite que los políticos de Washington DC elijan a sus votantes”.

Sin embargo, los demócratas, que previamente habían abandonado el estado para bloquear la votación al romper el cuórum necesario, regresaron parcialmente el lunes, permitiendo que la Cámara retomara sus funciones.

El debate y la votación



El debate, que se espera culmine con una votación este mismo miércoles, se desarrolla bajo estrictas medidas. El presidente de la Cámara, Dustin Burrows, anunció que las puertas de la Cámara estaban cerradas y que cualquier legislador que desee salir debe solicitar un permiso.

El mapa aún debe ser aprobado por el Senado estatal, también controlado por los republicanos, y luego, firmado por el gobernador Greg Abbott. Por su parte, los demócratas han prometido llevar el caso a los tribunales, argumentando que el mapa diluye el voto de las minorías, en violación de la Ley de Derechos Electorales.

A nivel nacional, los demócratas han advertido que responderán con rediseños de mapas en estados bajo su control, como California, donde la legislatura planea aprobar nuevos distritos favorables a su partido, pendientes de la aprobación de los votantes en noviembre.

La batalla por el cuórum en Texas





El lunes, algunos regresaron, permitiendo que la Cámara alcanzara el cuórum necesario para debatir el mapa el miércoles. Sin embargo, algunos legisladores, como Jolanda Jones de Houston, se niegan a volver, argumentando que “el único poder que tenemos es el poder de negarles el cuórum”.



En esa línea, algunos demócratas, como la representante Nicole Collier, quien exvicepresidente Kamala Harris, quien expresó: “Estamos todos en esa sala contigo”, según The Washington Post.

En esa línea, algunos demócratas, como la representante Nicole Collier, quien protestó en una transmisión en vivo el martes por la noche, han recibido apoyo de figuras nacionales como la exvicepresidente Kamala Harris, quien expresó: "Estamos todos en esa sala contigo", según reporta The Washington Post.

