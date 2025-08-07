Texas: el FBI se suma a la búsqueda de legisladores demócratas que huyeron del estado

Publicado por Agustina Blanco 7 de agosto, 2025

El senador republicano de Texas, John Cornyn, anunció que el FBI aceptó su solicitud para colaborar con las autoridades estatales en la localización de los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Texas que abandonaron el estado.

Esta acción busca contrarrestar la maniobra de más de 50 demócratas que huyeron a principios de este mes para evitar el cuorum necesario en la Cámara, frenando así un plan de redistribución de distritos impulsado por el Partido Republicano.

Cornyn, en un comunicado citado por Fox News el jueves, expresó su satisfacción por la decisión del director del FBI, Kash Patel, de apoyar la búsqueda. "Me enorgullece anunciar que el director Kash Patel ha aprobado mi solicitud para que el FBI ayude a las fuerzas del orden estatales y locales a localizar a los demócratas fugitivos de la Cámara de Representantes de Texas", afirmó.

"Agradezco al presidente Trump y al director Patel por responder con rapidez a mi solicitud para que el gobierno federal rinda cuentas a estos supuestos legisladores por huir de Texas".

El senador había enviado una carta el martes a Patel, solicitando asistencia federal para localizar a los legisladores, argumentando que podrían estar incurriendo en "posibles actos delictivos" al eludir sus responsabilidades legislativas. Cornyn señaló, además, que algunos legisladores podrían estar recibiendo fondos para facilitar su ausencia, lo que podría constituir delitos como soborno o corrupción pública. "El FBI cuenta con herramientas para ayudar a las fuerzas del orden estatales cuando las partes cruzan las fronteras estatales", escribió, subrayando la necesidad de recursos federales.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, también confirmó la participación del FBI. En un mensaje publicado en la plataforma X, Abbott afirmó: "El Departamento de Seguridad Pública de Texas y el FBI están rastreando a los demócratas infractores. Los llevarán directamente al Capitolio de Texas".

Texas DPS and the FBI are tracking down the derelict Democrats.



They will be taken directly to the Texas Capitol.



Those who received benefits for skipping a vote face removal from office and potential bribery charges.



In Texas, there are consequences for your actions. pic.twitter.com/0NiJHh4HBQ — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 7, 2025

Además, advirtió que aquellos que hayan recibido beneficios por no asistir podrían enfrentar la destitución de sus cargos y cargos por soborno, enfatizando que "en Texas, hay consecuencias por sus acciones".

El plan demócrata: no dar cuorum



La controversia surge en el contexto de una sesión especial convocada por Abbott para avanzar en un plan de redistribución de distritos que podría añadir cinco escaños de tendencia republicana en la Cámara de Representantes antes de las elecciones de mitad de período. Los demócratas, al abandonar el estado, lograron romper el cuorum necesario (100 de los 150 miembros de la Cámara) para bloquear la votación.

Algunos gobernadores demócratas, como J.B. Pritzker de Illinois, Gavin Newsom de California y Kathy Hochul de Nueva York, han ofrecido refugio a los legisladores, defendiendo su acción como una lucha por la democracia.