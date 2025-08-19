Mike Johnson promete frenar el intento de los demócratas de cambiar el mapa electoral en California

Publicado por Sabrina Martin 18 de agosto, 2025

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), criticó este lunes la propuesta de los demócratas en California para rediseñar las líneas del Congreso y aseguró que usará todos los recursos disponibles para detenerla. Johnson afirmó que los republicanos cumplirán la ley y no permitirán que los demócratas usen el proceso de redistribución de distritos como una herramienta política.

En un mensaje publicado en la red social X, Johnson informó que instruyó al Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) a emplear “todas las medidas y recursos posibles” contra la iniciativa californiana. También destacó que su objetivo es proteger la mayoría republicana en la Cámara y avanzar con una agenda de Gobierno enfocada en el plan “Estados Unidos Primero”.

Qué proponen los demócratas de California

El viernes pasado, los demócratas en California presentaron un nuevo conjunto de líneas para los distritos del Congreso. Su intención es llevar este mapa directamente a los votantes en una elección especial en noviembre, con el fin de evitar que la comisión independiente de redistribución de distritos —encargada normalmente del proceso— sea la que lo diseñe. De lograrse, se trataría de un rediseño a mitad de década, algo fuera del ciclo regular.

Esta medida fue presentada como respuesta a Texas, donde el Congreso estatal —con mayoría republicana— impulsó un nuevo mapa que refuerza sus posiciones políticas. La Casa Blanca también ha presionado a Texas y a otros estados a redefinir sus mapas antes de 2026, lo que ha intensificado la pugna entre ambos partidos de cara a las elecciones de medio término.

Debate por la redistribución de distritos

Los demócratas argumentan que su propuesta busca equilibrar el panorama frente a los cambios en Texas. Sin embargo, la iniciativa ha sido cuestionada por republicanos, que la ven como un intento de manipular el proceso y debilitar a la comisión independiente que históricamente diseñaba los mapas en California.