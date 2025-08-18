Texas: los legisladores que habían huido regresan y permiten la aprobación del nuevo mapa de distritos

Publicado por Carlos Dominguez 18 de agosto, 2025

Algunos de los legisladores demócratas que huyeron de Texas para romper quórum y detener la votación por la redistribución de distritos electorales regresaron este lunes, y despejaron así el camino para que el estado se dote de un nuevo mapa electoral favorable a los republicanos.

Con su regreso, la Cámara de Representantes de Texas cuenta ahora con suficientes legisladores para aprobar un mapa que crea cinco nuevos escaños en el Congreso favorables a los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Los legisladores demócratas del estado de la Estrella Solitaria dijeron el lunes que sus miembros se negaron a regresar hasta que los republicanos levantaran la primera sesión especial en la Cámara estatal, el 14 de agosto. Asimismo, según The New York Times (NYT), el lunes se esperaba que los legisladores demócratas del estado de California avanzaran una medida para rediseñar el mapa electoral del estado a favor del partido azul, pudiendo contrarrestar así los cambios en Texas.

"Acabamos con la corrupta sesión especial, resistimos una vigilancia e intimidación sin precedentes y reunimos a demócratas de todo el país para que se unieran a esta lucha existencial por una representación justa, remodelando todo el panorama de 2026", declaró en un comunicado de prensa el representante estatal Gene Wu, líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Texas.

Algunos legisladores no volverán

Al menos 100 de los 150 miembros de la Cámara de Representantes de Texas deben estar presentes para alcanzar el quórum de legisladores. Para la sesión de este lunes al mediodía todavía no se sabe cuántos legisladores demócratas se presentarán en el Capitolio.

De acuerdo al NYT, algunos de ellos ya regresaron a Texas, algunos han dicho que por ahora no volverían al pleno y otros prometieron permanecer fuera del estado.

"No voy a volver", dijo la representante Jolanda Jones, demócrata de Houston. "El único poder que tenemos es el poder de negarles el quórum", añadió. "¿Quién va a una pelea en la que ya ha perdido?".

Sin embargo, solo algunos de los que participaron en la huelga tendrían que estar presentes para seguir adelante con la votación sobre el mapa, ya que varios de los 62 legisladores demócratas del estado no participaron en la huelga.

Según POLITICO, los republicanos podrían obtener hasta 10 nuevos escaños antes de las elecciones de mitad de legislatura y tienen en el punto de mira Ohio, Misuri, Nuevo Hampshire, Indiana, Carolina del Sur y Florida.

Por su parte, los demócratas han prometido contraatacar con sus propias propuestas en California, y posiblemente en Nueva York.