Otros tres estados republicanos autorizan el envío de tropas a Washington

Publicado por Diane Hernández 19 de agosto, 2025

Tres gobernadores republicanos más autorizaron al final de este lunes el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington DC, como parte de la creciente demostración de fuerza del presidente Donald Trump.

El mandatario explicó que esta acción está diseñada para combatir la delincuencia y reforzar la aplicación de la ley migratoria en la capital del país. Los anuncios de Mississippi, Tennessee y Luisiana elevaron el número de tropas estatales asignadas a la iniciativa del presidente a más de 1.100, y el número de estados a seis.

Antes se habían sumado Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Sur, que anunciaron también este lunes el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en dicho estado. Trump intenta "limpiar" de pandillas la región.

"Apoyar los esfuerzos del presidente Trump para que la ley vuelva a reinar"

"Autoricé el despliegue de unos 200 soldados de la Guardia Nacional de Mississippi con el fin de apoyar los esfuerzos del presidente Trump para que la ley vuelva a reinar y traer el orden a la capital de nuestra nación", dijo el gobernador de ese estado, Tate Reeves, en un comunicado.

Su anuncio se produce después del de otros estados republicanos que también participan de este despliegue en la capital federal, que es administrada por demócratas.

Ohio enviará 150 reservistas, Carolina del Sur unos 200, y Virginia Occidental proveerá unos 350, de los cuales algunos ya llegaron a Washington. Estos se unirán a los 800 miembros de la Guardia Nacional ya movilizados en la capital.

La semana pasada, Trump dijo que pondría orden en la capital federal bajo el control de su administración y desplegaría la Guardia Nacional.

La alcaldesa demócrata de la capital, Muriel Bowser, refutó que haya un aumento de la violencia al asegurar que esta se encuentra en "su punto mas bajo en 30 años".

El presidente ya había desplegado la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles en junio para el control de manifestaciones contra la política migratoria de su administración.