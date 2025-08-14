El senador Bernie Moreno cambia de postura sobre el régimen de Maduro: "El reino del terror en Venezuela ya está por acabar"

Publicado por Virginia Martínez 14 de agosto, 2025

El senador republicano Bernie Moreno parece haber cambiado drásticamente su postura frente al régimen de Nicolás Maduro. Durante una visita oficial a Colombia, el legislador nacido en Bogotá afirmó que el “reino de terror” del dictador venezolano “está por acabar” y lo calificó como el criminal y narcotraficante que más ha destruido a Venezuela.

Moreno respaldó la ofensiva de Washington contra el chavismo, que incluye una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro y una incautación de bienes valorados en 700 millones de dólares. Según dijo, el pueblo venezolano ya no soporta más vivir bajo un país manejado por un narcotraficante y un terrorista, y anticipó que Maduro no concluirá su mandato.

Cambio de discurso

Este cambio de postura se da en el marco de su visita a Colombia y de reuniones con dirigentes de derecha, en medio de un contexto regional marcado por tensiones políticas y de seguridad. Las declaraciones marcan un giro significativo respecto a sus opiniones de principios de año, cuando sostuvo que Estados Unidos “trabajaría con Maduro” por ser quien asumiría el cargo, enfatizando que Washington no elige a los líderes de otros países. En aquel momento, su posición se centraba en priorizar la lucha contra el narcotráfico, el retorno de migrantes venezolanos ilegales y el alejamiento de Caracas de Rusia y China.Este cambio de postura se da en el marco de su visita a Colombia y de reuniones con dirigentes de derecha, en medio de un contexto regional marcado por tensiones políticas y de seguridad.

Visita marcada por la tensión regional

Moreno viajó a Bogotá para asistir a los honores fúnebres del político colombiano Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial asesinado en junio durante un encuentro con simpatizantes. En su paso por la capital, concedió una entrevista a La W Radio, en la que abordó temas de seguridad y narcotráfico, advirtiendo que la producción de cocaína en Colombia está en niveles históricos y que esta crisis representa un problema compartido para ambos países.

“El Ejército y la Policía Nacional de Colombia son grandes aliados de Estados Unidos”, señaló, destacando su papel en el mantenimiento del orden y la ley, y asegurando que Washington está “listo para ayudar” si Bogotá refuerza su lucha contra el tráfico de drogas.

Operativo internacional contra el narcotráfico

Sus declaraciones coincidieron con el anuncio secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe para enfrentar a los carteles de droga. Rubio advirtió que estas organizaciones criminales operan con impunidad en aguas internacionales, exportando “veneno” hacia Estados Unidos, y reiteró que el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo, sino una “organización criminal”.

En la misma línea, Moreno afirmó: “Hemos desplegado buques de la Armada en el Caribe y el bajo Golfo de América. Y lo que tenemos ahora es una situación muy simple. No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos de América. Trataremos a los terroristas como Estados Unidos los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año”.

Moreno, empresario y político de 57 años que emigró a Estados Unidos a los cinco años, ha sido una figura cercana al expresidente Donald Trump. Tras abandonar su candidatura al Senado en 2022 a pedido del entonces mandatario, hoy ocupa un escaño por Ohio.