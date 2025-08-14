Los demócratas contraatacan: Newsom convoca a una elección especial en California para aprobar un nuevo mapa electoral en respuesta a Texas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de agosto, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, convocó este jueves a una elección especial para intentar aprobar un rediseño de los distritos electorales en el Golden State en respuesta a la iniciativa de los republicanos en Texas, que están haciendo lo propio para ganar cinco escaños del Congreso federal.

Newsom, que ya había advertido previamente que respondería a los esfuerzos republicanos, criticó duramente al presidente Donald Trump por, según él, intentar “manipular” las elecciones mediante la redistribución de distritos. En una conferencia de prensa, el gobernador además pidió a los demócratas que aprueben su iniciativa, llamada “Ley de Respuesta al Fraude Electoral” (Election Rigging Response Act).

El llamado de Newsom a la redistribución de distritos ya está generando fuertes críticas, con algunas figuras influyentes de la política californiana posicionándose en contra, incluyendo al exgobernador y célebre actor Arnold Schwarzenegger.

“Él califica el gerrymandering como algo maligno, y lo dice en serio. Cree que es verdaderamente perverso que los políticos les quiten el poder a las personas”, dijo el portavoz de Schwarzenegger, Daniel Ketchell, sobre la postura del actor con respecto a la redistribución. “Se opone a lo que está haciendo Texas y se opone a la idea de que California caiga al mismo nivel haciendo lo mismo”.

Los republicanos también habían respondido a Newsom a través de Christian Martinez, portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso.

“El último truco de Gavin Newsom no tiene nada que ver con los californianos y todo que ver con consolidar el poder demócrata radical, silenciar a los votantes y apuntalar su patética fantasía presidencial de 2028”.

La idea de la iniciativa de Newsom es allanar el camino para que los demócratas de California eludan la comisión independiente que controla el proceso de trazado de mapas en el estado. Con ello, lograrían que el Partido Demócrata tenga un mapa mucho más favorable. Es decir, los demócratas harían exactamente lo mismo que los republicanos en Texas.

“No es complicado. Estamos haciendo esto como reacción a un presidente de Estados Unidos que llamó a un gobernador en funciones del estado de Texas y le dijo: ‘encuéntrame cinco escaños’”, dijo Newsom durante la conferencia de prensa. “Lo hacemos en reacción a ese acto. Lo hacemos siendo conscientes de nuestros mejores principios. Lo hacemos con la intención de dar un mejor ejemplo, como hemos hecho durante 15 años en California con nuestra comisión independiente de redistribución de distritos. Pero no podemos desarmarnos unilateralmente”.

Luego, Newsom apuntó contra Trump y les pidió a los estadounidenses más atención sobre el asunto de los mapas, calificándolo como una lucha democrática.

“Despierta, América. Despierta. No tendrás un país si manipula estas elecciones. Tendrás a un presidente que se postulará para un tercer mandato. Recuérdalo. No estaba exagerando cuando dije que recibí por correo una propaganda de Trump 2028 de uno de sus mayores partidarios. Estos tipos no están bromeando. Las reglas no se le aplican. El presidente más corrupto de la historia. No cree en la libre empresa, sino en el capitalismo de amiguetes. Está destrozando este país, destrozando la economía. Es un presidente sin ley. Despierta, América. Despierta ante lo que está ocurriendo”.

Gavin Newsom: “Wake up America. You will not have a country if he rigs this election. These guys are not screwing around. The most corrupt president in history. He is wrecking this country, wrecking the economy. He is a lawless president. Wake up America.” pic.twitter.com/VemPBkjeVv — Marco Foster (@MarcoFoster_) August 14, 2025

Lo que Newsom denuncia como un rediseño manipulado con fines partidistas por parte de los republicanos en Texas, es una prácticamente popularmente conocida como gerrymandering, aplicada por ambos partidos en el pasado para mejorar sus prestaciones electorales. El Partido Demócrata, en particular, también ha sido acusado de aplicarla en estados como Illinois, Nuevo México o Nevada, donde observadores apartidistas han detectado mapas trazados para favorecer a su propia formación. Incluso algunos de sus dirigentes han reconocido públicamente que, en este terreno, ambos bandos han jugado con las mismas reglas.

A diferencia de los republicanos en Texas, los demócratas no pueden por sí solos eludir la comisión independiente que distribuye los mapas distritales. Por ello, para conseguirlo, Newsom primero convoca a una elección especial que debe ser aprobada por los legisladores y, posteriormente, refrendada por los votantes en las urnas. Solo con ese doble respaldo se podría modificar temporalmente el proceso establecido y permitir que la legislatura redibuje los distritos sin la intervención de la comisión, con el objetivo de que los nuevos mapas estén vigentes para las elecciones de 2026.

Para que la propuesta sea aprobada, al menos dos tercios de la legislatura estatal debe votar a favor. En caso de aprobación, la elección especial se realizaría el próximo 4 de noviembre.

El llamado de Newsom coincide con el avance de los republicanos en Texas para aprobar nuevos mapas distritales, mientras los demócratas intentan romper el quórum y retrasar la medida todo lo posible. Para ello, han boicoteado la sesión especial convocada por el gobernador Greg Abbott, asumiendo el riesgo de enfrentar sanciones severas que van desde cuantiosas multas hasta posibles penas de prisión. Los nuevos mapas, respaldados por el presidente Trump, ya fueron aprobados en el Senado estatal y solo esperan el visto bueno de la Cámara Baja de Texas y, posteriormente, la firma de Abbott.