Texas: los demócratas de la Cámara empiezan a ceder y preparan su regreso al estado mientras el GOP avanza con la redistribución de distritos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de agosto, 2025

Los legisladores estatales demócratas de Texas están listos para volver a su estado tras semanas de ausencia intencional para intentar bloquear una sesión especial sobre la redistribución de distritos impulsada por el Partido Republicano y el presidente Donald Trump.

De acuerdo con ABC 13 Houston, los demócratas estarían regresado a Texas porque consideran que cumplieron su objetivo de bloquear por varias jornadas la sesión legislativa especial, enviando un mensaje a nivel nacional sobre su oposición a la medida. De acuerdo con las fuentes citadas por el medio, la idea es volver antes de que se rompa la sesión especial.

Sin embargo, el medio informó que aún no está claro qué día los demócratas regresarán al estado.

Cuando ABC News contactó al Caucus Demócrata de Texas para consultar sobre la decisión, el partido no desmintió la noticia.

“Los miembros aún están evaluando sus estrategias a futuro y, en este momento, mantienen una reunión privada para definir los próximos pasos”, escribió un portavoz del caucus. “El regreso a casa de los demócratas de la Cámara de Texas que han roto el quórum dependerá directamente de las acciones que tomen el gobernador, el presidente de la Cámara y los republicanos a cargo, en cuanto a priorizar la atención a las víctimas de las inundaciones por encima de la redistribución de distritos que perjudica a los texanos”.

La noticia sobre el posible regreso de los demócratas se produce el mismo día que el Senado estatal aprobó una versión de los nuevos distritos, que deberá ser ratificada por la Cámara antes de ser firmada por el gobernador republicano Greg Abbott, quien amenazó con llamar a sesiones extraordinarias indefinidas para mantener la amenaza de arresto de los demócratas que huyeron de Texas para romper con el quórum de la Cámara estatal.