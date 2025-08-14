Texas: los demócratas de la Cámara posponen su regreso hasta el fin de la primera sesión especial

Una imagen de archivo de la cúpula de la Legislatura de Texas Pexels / Andrew Patrick

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de agosto, 2025

Mientras definen un plan para volver a su estado, los legisladores demócratas estatales de la Cámara de Representantes de Texas acordaron no regresar a territorio tejano hasta que finalice la primera sesión especial llamada por el gobernador Greg Abbott para redibujar los distritos electorales.

De acuerdo con un reporte de NBC News, los demócratas están mantuvieron diversas reuniones a puerta cerrada durante los últimos dos días, tanto en grupo completo como en subgrupos, para organizarse y afinar un plan de salida tras más de 10 días fuera del estado.

Aunque por el momento no hay consenso pleno sobre el regreso a Texas, el grupo de legisladores sí coinciden en no regresar a la capital, Austin, hasta que los republicanos clausuren formalmente la primera sesión especial.

Para los demócratas, lograr vencer la primera sesión siendo minoría representa una victoria simbólica, pues la mayoría de los legisladores son conscientes que, eventualmente, tendrán que volver a su trabajo y enfrentar a los republicanos que controlan ampliamente el Congreso estatal y tienen la posibilidad de llamar a nuevas sesiones especiales hasta aprobar los nuevos mapas electorales.

“Nuestro compromiso era únicamente acabar con esta sesión especial corrupta. Lo que haremos en el futuro, lo estamos discutiendo ahora mismo”, dijo Gene Wu, presidente del Caucus Demócrata de la Cámara estatal, en declaraciones a Meet the Press NOW.

Wu añadió que, por ahora, no se definirán los próximos pasos hasta que haya “consenso entre nuestros miembros”, pero ya dejó claro que el partido tiene otras vías para enfrentar el plan republicano, dando entender que la ruptura del quorum no será permanente. Wu dijo que los demócratas emplearán recursos judiciales, el proceso legislativo e incluso la coordinación con otros estados, como California, para responder con nuevos mapas congresionales a las iniciativas republicanas de rediseño de los distritos.

“Podemos dar esta batalla todo el tiempo que podamos hacerlo. Pero tenemos otras estrategias, otros métodos de lucha”, insistió Wu. “No tiene que ser solo una ruptura del quórum, no tiene que ser solo una cosa u otra. Podemos lanzar todo contra esto”.

El proyecto de redistribución en Texas, que ya fue aprobado por el Senado estatal debido a la incapacidad de los demócratas de romper el quórum, podría otorgar hasta cinco escaños adicionales a los republicanos en la Cámara de Representantes federal.

El presidente Donald Trump es uno de los principales impulsores de la medida y ha celebrado públicamente el esfuerzo de los republicanos de Texas.

Además de Wu, fuentes demócratas que pidieron el anonimato señalaron a NBC News que, desde el principio, sabían que no permanecerían fuera de Texas de forma indefinida.

El objetivo principal —atraer la atención nacional y generar presión política a los republicanos— ya estaría cumplido, destacando especialmente que California y Nueva York estén considerando redibujar sus mapas. “Esto es una batalla de comunicación. Cuando estás en minoría, lo que tienes es un altavoz y la capacidad de llamar la atención sobre los problemas. Eventualmente, la mayoría votará. Eso es democracia”, dijo un asistente legislativo.