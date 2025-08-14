El zar fronterizo Tom Homan aseguró que Washington 'no va a ser una ciudad santuario' mientras esté bajo control federal

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de agosto, 2025

El zar fronterizo de la Administración del presidente Donald Trump, Tom Homan, comentó este miércoles durante una entrevista en Fox News que la ciudad de Washington, DC, dejará de funcionar como una ciudad santuario mientras la policía de la ciudad permanezca bajo el control federal. Asimismo, Homan explicó que, en su lugar, la policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) trabajarán de forma conjunta para detener a inmigrantes criminales y llevarlos a la justicia.

“Creo que Washington, DC, bajo control federal, no va a ser una ciudad santuario. Estamos trabajando mano a mano con la policía y, cuando encontremos a extranjeros ilegales con antecedentes criminales, serán entregados al ICE. No estoy diciendo que todos los extranjeros ilegales en DC sean criminales, pero muchos lo son. Así que estas son las personas en las que nos vamos a enfocar. La amenaza a la seguridad que representan los extranjeros ilegales criminales en DC no va a estar protegida. No hay santuario para estas personas en la ciudad de Washington, D C”, comentó Homan.

Las palabras del zar fronterizo tuvieron lugar un día después de que Trump enviara las primeras unidades de la Guardia Nacional a la capital del país, en el marco de un despliegue ordenado por el líder republicano para reforzar la ciudad, la cual ha venido experimentando en los últimos años una preocupante ola de violencia que ha sido denunciada por las autoridades federales. La operación estaría amparada en la invocación de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, la cual le otorga al presidente de turno la capacidad legal para asumir el control de la Policía Metropolitana por un plazo máximo de 30 días. A pesar de esto, la Casa Blanca no ha descartado la posibilidad de ampliar este plazo.

Según el Pentágono, el plan del presidente prevé la movilización de unos 850 agentes y oficiales policiales, así como de 800 soldados.