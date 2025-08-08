“Van a ser amigos durante mucho tiempo”: Trump hace realidad el acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia tras 35 años de rivalidad

El presidente Trump en el medio, junto a los líderes de Azerbaiyán y Armenia AP / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 8 de agosto, 2025

Este viernes, los líderes de Azerbaiyán y Armenia firmaron un acuerdo de paz negociado por el presidente Donald Trump en una ceremonia en la Casa Blanca. Este pacto busca poner fin a décadas de conflicto entre las dos naciones del Cáucaso Sur, impulsando los lazos económicos bilaterales y reabriendo corredores de transporte clave en la región. El acuerdo representa un logro significativo para la Administración Trump y podría reconfigurar la dinámica geopolítica en una zona históricamente influenciada por Rusia.

El presidente Trump, en medio del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, destacó la importancia del momento: “Han pasado 35 años, lucharon y ahora son amigos, y van a ser amigos durante mucho tiempo”.

El acuerdo compromete a ambos países a cesar las hostilidades, establecer relaciones diplomáticas y respetar la integridad territorial de cada uno, marcando un hito en una rivalidad que se remonta a finales de la década de 1980.

Paz y prosperidad

Un elemento central del acuerdo es la creación del “Trump Route for International Peace and Prosperity”, un corredor de tránsito estratégico de 20 millas que conectará Azerbaiyán con su enclave autónomo de Najicheván, separado por territorio armenio.

Este corredor, que incluirá eventualmente líneas ferroviarias, oleoductos, gasoductos y líneas de fibra óptica, será desarrollado con derechos exclusivos para Estados Unidos.

En esa línea, la portavoz Anna Kelly afirmó que este corredor “permitirá una conectividad sin impedimentos entre los dos países, respetando la soberanía y la integridad territorial de Armenia y su pueblo”, según señala CBS News.

Además del acuerdo conjunto, Estados Unidos firmó pactos bilaterales con Armenia y Azerbaiyán para fomentar la cooperación en energía, tecnología, inteligencia artificial, comercio, seguridad fronteriza e infraestructura. Trump también anunció que se levantaron las restricciones a la cooperación en defensa con Azerbaiyán, lo que podría fortalecer los lazos militares con este país productor de petróleo y gas.

Ambos líderes elogian a Trump

Ambos líderes elogiaron el papel de Trump en la mediación. Aliyev declaró: “¿Quién, si no el presidente Trump, merece el Premio Nobel de la Paz?”, mientras que Pashinyan calificó el acuerdo como un “hito significativo” para escribir “una historia mejor que la del pasado”.

De esta forma, ambas autoridades nominaron a Trump para el Nobel, sumándose a un creciente número de líderes que han apoyado su candidatura por su rol en acuerdos de paz recientes.

Por su parte, la secretaria de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, señaló en una entrevista con Fox News, la importancia de la gestión del presidente Trump:

“Bajo el liderazgo de este presidente, este histórico acuerdo de paz se ha convertido en realidad... estos dos países han estado en algún tipo de conflicto... ¡durante más de 35 AÑOS!”.

Una larga gestión republicana y un golpe a Rusia



El acuerdo, gestado tras meses de negociaciones lideradas por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, marca un retroceso en la influencia de Rusia en el Cáucaso Sur, una región que Moscú había mediado históricamente para mantener su dominio.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 debilitó su capacidad para influir en la zona, lo que permitió a Estados Unidos posicionarse como un actor clave. Funcionarios estadounidenses destacaron que este pacto es el primero en resolver conflictos congelados en la periferia de Rusia desde el fin de la Guerra Fría, enviando una “poderosa señal” a la región.

El acuerdo también disuelve el Grupo de Minsk, establecido en los años 90 bajo la OSCE para mediar en el conflicto, copresidido por Rusia, Francia y Estados Unidos, que la Casa Blanca considera ahora irrelevante.

El conflicto entre ambos países

El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán se centró históricamente en Nagorno-Karabaj, una región montañosa dentro de Azerbaiyán, pero poblada mayoritariamente por armenios étnicos.

Desde que Nagorno-Karabaj se separó de Azerbaiyán con apoyo armenio en la década de 1990, las dos naciones se enfrentaron en múltiples conflictos, incluyendo una guerra en 1994 que dejó unos 30.000 muertos y un millón de desplazados, y otra en 2020 con más de 6.700 fallecidos.

En septiembre de 2023, Azerbaiyán recuperó el control total de la región, lo que provocó el éxodo de casi 100.000 armenios étnicos hacia Armenia.