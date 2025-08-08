Tras dos meses en el cargo, Trump destituyó a Billy Long como comisionado del IRS: lo reemplazará Scott Bessent

Publicado por Joaquín Núñez 8 de agosto, 2025

Billy Long no seguirá en su cargo como comisionado interino del Servicio Interno de Impuestos (IRS). Según informó inicialmente The New York Times y luego confirmó CNN, Donald Trump destituyó al excongresista de Misuri y lo reemplazó interinamente por Scott Bessent, secretario del Tesoro. La decisión legó apenas dos meses después de que Long fuera confirmado por el Senado.

De acuerdo con fuentes consultadas por ambos medios, se espera que Long obtenga un puesto como embajador en los próximos meses. La Administración Trump ha trabajado para reducir el alcance y la estructura del IRS, alimentada durante los últimos cuatro años por la Casa Blanca de Joe Biden y Kamala Harris.

"Durante su breve mandato en la agencia tributaria, el Sr. Long, un antiguo subastador, viajó para reunirse con el personal del IRS en todo el país y asistió a una conferencia de la Asociación Nacional de Subastas. Suspendió de sus funciones a dos altos cargos del IRS y amplificó una publicación en las redes sociales sobre la necesidad de 'purgar' la plantilla de la agencia. Al mismo tiempo, también ha enviado repetidamente correos electrónicos a todos los empleados del IRS permitiéndoles salir temprano del trabajo los viernes por la tarde", señalaron desde el NYT.

Tras servir durante doce años en la Cámara de Representantes, donde representó al décimo distrito electoral de Misuri, Long fue nominado por Trump el pasado 5 de diciembre. El republicano, de 69 años, también trabajó como subastador e incluso fue candidato al Senado en 2022, cayendo en las primarias republicanas ante Eric Schmitt.

"A los contribuyentes y a los maravillosos empleados del IRS les encantará tener a Billy al timón. Es una persona muy respetada a ambos lados del pasillo. Enhorabuena, Billy”, expresó el presidente al momento de anunciar su nominación.

Fue confirmado para el IRS con 53 votos a favor y 44 en contra. Ningún demócrata de la Cámara Alta acompañó su nominación.