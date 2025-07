El ex director del FBI James Comey (izquierda) y el ex director de la CIA John Brennan (derecha). Jim Watson/AFP.

Publicado por John Solomon / Jerry Dunleavy 10 de julio, 2025

El tribunal de espionaje aprobó una petición del Departamento de Justicia (DOJ) para revisar información vinculada a órdenes judiciales que apuntaron contra el ex socio de la campaña de Trump Carter Page. El fallo sobre las órdenes, que están vinculadas a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), mientras el director del FBI, Kash Patel, busca entregar más pruebas de la trama rusa ( o Rusiagate) al Congreso.

A instancias del presidente Donald Trump, Patel ya desclasificó una cúmulo de documentos vinculados al profundamente defectuosa y politically-motivated Trump-Russia inquiry known as "Crossfire Hurricane" back in April.

Las presentaciones del DOJ ante el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera muestran que el FBI está buscando entregar más información sobre el escándalo Crossfire Hurricane tras las solicitudes de información de los Comités Judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado liderados por el Partido Republicano.

A principios del mes pasado, el Departamento de Justicia dijo al tribunal de la FISA que necesitaba revisar una serie de documentos que contenían información vinculada a la orden de la FISA contra Carter Page, y el 17 de junio el secreto tribunal de espionaje aprobó esta solicitud.

El Departamento de Justicia presentó su solicitud ante el tribunal FISA el 6 de junio, y la presentación se hizo pública en el expediente del tribunal FISA el lunes.

Kevin J. O'Connor, jefe de la sección de supervisión de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, comunicó a principios del mes pasado al Tribunal FISA que "el Gobierno... solicita una orden que permita el uso o la divulgación de información adquirida a partir de una o más de las cuatro solicitudes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera dirigidas contra Carter W. Page."

El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de EE.UU. se describe a sí mismo como "un tribunal federal especializado en Washington, D.C. que el Congreso creó en 1978 cuando promulgó la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). La función principal del FISC es revisar las solicitudes del poder ejecutivo ("gobierno") de autorización para emplear diversos medios de obtención de inteligencia extranjera, principalmente cuando se llevan a cabo en Estados Unidos o se dirigen de otro modo a estadounidenses."

Sondeando las profundidades del huracán Crossfire



El FBI y el DOJ "han recibido solicitudes de miembros del Congreso de materiales relacionados con la investigación Crossfire Hurricane del FBI y la revisión relacionada de la Oficina del Inspector General del DOJ", la presentación del DOJ dijo, y "se cree razonablemente que los documentos que responden contienen información FISA de Page." El DOJ dijo que estaba buscando "permiso para que el FBI y el DOJ revelen, internamente dentro del FBI y el DOJ, los materiales de respuesta que probablemente contengan información FISA de Page, con el propósito de identificar y redactar toda la información FISA de Page del material para evitar la divulgación en violación de las secciones 1809 y 1821 de la FISA."

El Comité Judicial del Senado, dirigido por los republicanos, envió en marzo una carta a Patel pidiéndole que le entregara decenas de transcripciones de la investigación del inspector general del DOJ Michael Horowitz sobre el huracán Crossfire, mientras que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dirigido por los republicanos, envió una carta a Patel el mismo mes pidiéndole que proporcionara una gran cantidad de información vinculada al Rusiagate y a la investigación del abogado especial John Durham.

En el trasfondo de todo esto está la reciente publicación de Just the News de que el director de la CIA John Ratcliffe envió una remisión criminal a Patel relacionada con posibles actos ilegales cometidos por el exjefe de la CIA John Brennan, ahora analista principal de noticias de la NBC, tras una revisión de la CIA que criticó las acciones tomadas por Brennan relacionadas con el escándalo del Rusiagate.

El tribunal FISA aprueba una revisión de "buena fe" del DOJ



El DOJ declaró ante al tribunal FISA el mes pasado que "basándose en revisiones previas de las transcripciones de la OIG [Oficina del Inspector General] en respuesta a solicitudes FOIA", creía que el material solicitado por el Comité Judicial del Senado (SJC) "incluye información de Page FISA." El DOJ dijo que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes (HJC) también "pidió numerosos documentos que probablemente contengan información FISA de Page."

El abogado del DOJ dijo que el departamento "no está buscando autoridad para revelar información FISA de Page al Congreso en respuesta a las peticiones del SJC y del HJC" sino que "el gobierno propone revisar los materiales solicitados por el Congreso con el propósito de redactar cualquier información FISA de Page que aparezca en ellos."

El DOJ también dijo que "el FBI ha creado un grupo de trabajo de aproximadamente 25 personas que, en coordinación con la Oficina del Asesor General, revisará y redactará los materiales que respondan" solicitados por la Cámara y el Senado.

"El poder ejecutivo tiene la obligación de participar en el proceso de adaptación proporcionando información pertinente que no sea privilegiada ni esté protegida por la ley", declaró el abogado del Departamento de Justicia ante el tribunal de espionaje, y añadió que "debido a que la información de la FISA de Page se mezcla con información que no es de la FISA de Page en los materiales de Crossfire Hurricane, la revisión de buena fe requirió que el personal del gobierno accediera a la información de la FISA de Page".

El abogado del DOJ dijo que los "materiales solicitados por el SJC y el HJC ayudarán a guiar futuras audiencias y, en última instancia, a determinar si se necesitan reformas adicionales de la FISA para evitar futuras recopilaciones no autorizadas."

Marc Elias, un exabogado de Perkins Coie que fue asesor general de la campaña presidencial de Clinton en 2016, desempeñó un papel clave en la financiación y difusión del desacreditado dossier del exespía británico Christopher Steele, incluso contratando a la empresa de investigación de la oposición Fusion GPS, que a su vez contrató a Steele. El dossier se utilizó para obtener órdenes de la FISA contra Carter Page.

El Elias Law Group se especializa en presentar demandas diseñadas para ayudar a los demócratas en la guerra legal relacionada con las elecciones, y para obstruir la implementación de las políticas de Trump.Open Secrets informó de que su bufete recibió 40.832.771 dólares en el ciclo electoral de 2024 de entidades casi exclusivamente del Partido Demócrata, incluido el Comité Demócrata de Campaña del Congreso y la campaña de Adam Schiff para el Senado.

El juez Anthony Trenga, que preside el tribunal FISA, dijo en la orden del 17 de junio que "el Tribunal considera que este argumento es persuasivo en su aplicación a las solicitudes pendientes de HJC y SJC."

Trenga fue nombrado miembro del tribunal FISA por el presidente del Tribunal Supremo John Roberts para un período que comenzó en mayo de 2020 y que se extiende hasta mayo de 2026. Fue juez del Tribunal del Distrito Este de Virginia tras su nombramiento por el presidente George W. Bush en julio de 2008.

Trenga también dijo que "es razonable interpretar" las leyes que rodean al Tribunal FISA "en el sentido de que permiten la divulgación de la información FISA de Page entre la OIG, el FBI y otro personal del DOJ en la medida en que sea necesario para preparar copias redactadas de los registros solicitados con el fin de evitar una mayor divulgación de la información FISA de Page fuera del FBI y del DOJ".

Trenga dijo que "el debido respeto a las funciones de supervisión de la FISA de la HJC y SJC pesa en contra de una interpretación contraria que obstaculizaría la producción a esos Comités, incluso de los registros convenientemente redactados relativos a los casos de vigilancia electrónica no autorizada o búsqueda física."

Y el juez ordenó que "la información FISA de Page puede ser utilizada por, y revelada por y a, la OIG, el FBI y otro personal del DOJ, en la medida en que sea necesario para la revisión de los registros que respondan a las solicitudes del HJC y el SJC antes descritas y la redacción de la información FISA de Page de las copias de dichos registros que se proporcionarán al HJC y/o al SJC."

El senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, y el senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, habían enviado una carta en marzo a Patel y a la fiscal general Pam Bondi anotando que en abril de 2023 habían solicitado "transcripciones sin editar" de la investigación de Horowitz sobre el mal manejo del FBI de la investigación Trump-Rusia, pero que esas transcripciones nunca fueron entregadas.

Los senadores señalaron que había 165 entrevistas transcritas en cuestión, y pidieron a Patel y Bondi que trabajaran para eliminar las redacciones de los documentos y entregarlos al Senado después de años de retrasos.

Inspector General: "Errores y omisiones significativos" en la obtención de órdenes contra Page



Parece que el FBI y el DOJ están trabajando ahora para poner estos registros a disposición de Grassley y Johnson.

En 2019, el inspector general del DOJ Horowitz encontró fallas atroces con la investigación de colusión con Rusia del FBI, encontrando al menos 17 "errores y omisiones significativos" relacionados con las órdenes FISA contra Carter Page. También criticó el papel "central y esencial" del desacreditado dossier de Steele en la politizada vigilancia FISA del FBI.

Horowitz señaló, entre otras cosas, que la entrevista de Steele con el FBI "puso de relieve las discrepancias entre la presentación de Steele de la información en el informe electoral y las opiniones de su subfuente principal" y "reveló sesgo contra Trump." Horowitz dijo que la fuente de Steele, Igor Danchenko, "contradijo las alegaciones de una 'conspiración bien desarrollada' en" el dossier de Steele.

Un informe del abogado especial Robert Mueller en 2019 "no estableció" ningún delito colusión entre Trump y Rusia, pero para entonces la falsa narrativa había sido ampliamente adoptada por los medios heredados de izquierda.

Jordan quiere respuestas sobre la saga del Rusiagate y la investigación de Durham



El representante Jim Jordan, republicano de Ohio, envió una carta el pasado mes de marzo a Patel argumentando que "el Comité aún debe evaluar y comprender plenamente los extremos a los que llegó el FBI para interferir en las elecciones presidenciales de 2016." Pidió a Patel que entregara una gran cantidad de documentos vinculados a la saga de la falsa colusión, documentos que el ahora exdirector del FBI Christopher Wray se había negado a proporcionar.

La carta de Jordan de marzo se centró en parte en el desacreditado dossier anti-Trump de Steele, con el republicano de Ohio pidiendo a Patel que entregara "todos los documentos y comunicaciones que se refieran o estén relacionados con el llamado dossier Steele o la investigación Crossfire Hurricane" - incluyendo todos los registros vinculados a la apertura, cierre y realización de la investigación Trump-Rusia; todas las entrevistas realizadas por el FBI relacionadas con la investigación; y todas las solicitudes y devoluciones FISA asociadas con Crossfire Hurricane.

La carta de Jordan también pedía todos y cada uno de los documentos y transcripciones en posesión del FBI que fueron citados o utilizados por la investigación de Durham, así como "todas las transcripciones e informes de entrevistas en posesión, custodia o control del FBI que el Asesor Especial Durham y su equipo llevaron a cabo como parte de su investigación de la Operación Crossfire Hurricane."

Manipulación del FBI bajo la lupa



El informe 2023 de Durham señala que la puesta en marcha de la operación Crossfire Hurricane del FBI bajo el mando del entonces director Christopher Wray fue enormemente defectuosa y que una "evaluación objetiva y honesta" de los hechos "debería haber llevado al FBI a cuestionar no sólo la predicción de Crossfire Hurricane, sino también a reflexionar sobre si el FBI estaba siendo manipulado con fines políticos o de otro tipo", pero "lamentablemente, no lo hizo".

El informe de Durham concluía que "ni las fuerzas de seguridad estadounidenses ni la Comunidad de Inteligencia parecen haber poseído ninguna prueba real de colusión en su poder al inicio de la investigación Crossfire Hurricane." El abogado especial señaló que "el FBI ignoró el hecho de que en ningún momento antes, durante o después de Crossfire Hurricane los investigadores fueron capaces de corroborar una sola alegación sustantiva en el informe del dossier Steele."

La investigación del asesor especial de Durham socavó aún más la credibilidad del dossier y dio lugar a una acusación contra el presunto fuente principal, Igor Danchenko, quien se reveló que había estado en la nómina del FBI como fuente humana confidencial desde marzo de 2017 hasta octubre de 2020 antes de ser acusado de mentir repetidamente a la oficina.

Durham también imputó al antiguo socio de Elias en el bufete Perkins Coie, Michael Sussmann, también abogado de la campaña de Clinton, que impulsó acusaciones desmentidas en las que se afirmaba que existía un canal secreto de retorno entre el banco ruso Alfa Bank y la Organización Trump, y con quien Elias trabajó estrechamente en 2016.

Danchenko y Sussmann fueron absueltos de los cargos presentados por Durham de haber mentido al FBI.

Wray respondió al informe Durham en el verano de 2023 mediante restando importancia a sus conclusiones y argumentando ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que "la conducta en 2016 y 2017 que el consejero especial John Durham examinó fue la razón por la que el actual liderazgo del FBI ya había implementado docenas de acciones correctivas, que ahora han estado en vigor durante algún tiempo", mientras que Wray sostuvo que "si esas reformas hubieran estado en vigor en 2016, los pasos en falso identificados en el informe podrían haberse evitado"."

La carta de Jordan de marzo también pedía a Patel que entregara "todos los documentos informativos relativos a la investigación del huracán Crossfire" que fueron proporcionados al "director del FBI o a otros altos cargos ejecutivos, incluidos el presidente, el vicepresidente, el fiscal general y el director de la Agencia Central de Inteligencia" desde enero de 2016 hasta la primera toma de posesión de Trump, en enero de 2017.

El presidente republicano también pidió al FBI que proporcionara el documento titulado "Comparación CF-CH" que fue creado durante la investigación de Durham y que "comparaba el tratamiento de la investigación del huracán Crossfire y la investigación de Clinton."

Basándose en los documentos presentados ante el Tribunal FISA, parece que el DOJ y el FBI están en proceso de responder a todas estas peticiones de Jordan.

Hillary Clinton supuestamente aprobó plan para conjurar lazos entre Trump y Putin



El informe de Durham dice que el entonces presidente Barack Obama, el entonces vicepresidente Biden y otros fueron informados de lo que Durham denominó la "inteligencia del Plan Clinton" en el verano de 2016. La inteligencia se refería a la supuesta "aprobación por parte de Hillary Clinton el 26 de julio de 2016 de una propuesta de uno de sus asesores de política exterior" para "provocar un escándalo" contra Trump "vinculándolo" con "Putin y el hackeo ruso del Comité Nacional Demócrata."

Por su parte, Clinton nunca ha admitido ni negado su implicación, pero la Comisión Federal de Elecciones multó a la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016 y al Comité Nacional Demócrata por no revelar que financiaron el falso Dossier Steele.

Brennan informó a Obama y a otros sobre la inteligencia, y Durham señaló que "también era lo suficientemente importante como para que la CIA enviara un memorando formal de remisión por escrito" a principios de septiembre de 2016 al desde entonces despedido director del FBI James Comey y al entonces agente especial del FBI Peter Strzok.

"A diferencia de la apertura por parte del FBI de una investigación completa sobre miembros desconocidos de la campaña de Trump basada en información bruta y no corroborada, en este asunto separado relacionado con un supuesto plan de la campaña de Clinton, el FBI nunca abrió ningún tipo de investigación, emitió ninguna tarea, empleó a ningún personal analítico ni elaboró ningún producto analítico en relación con la información", valoró el abogado especial.

Brennan en el banquillo, y las transcripciones de Durham pueden revelar más



Ratcliffe publicó una revisión de "lecciones aprendidas" de la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia de diciembre de 2016 la semana pasada. La revisión criticó duramente a Brennan por unirse supuestamente a las fuerzas anti-Trump en el FBI para presionar para incluir el dosier anti-Trump sin fundamento de Steele en la evaluación. En la revisión, la CIA también criticó la evaluación de "alta confianza" del FBI y la CIA de que el líder ruso Vladimir Putin había "aspirado" a ayudar al presidente Donald Trump a ganar en 2016.

Ratcliffe tuiteó la semana pasada, al anunciar que se hacía pública la revisión de la CIA, que Trump "ha confiado en mí para ayudar a acabar con el armamentismo de la inteligencia de EE.S. intelligence" y que el informe "subraya que la Evaluación IC 2016 se llevó a cabo a través de un atípico & proceso corrupto bajo los ambientes políticamente cargados" de Brennan y Comey.

Brennan no fue uno de los beneficiarios de los miles de indultos y concesiones de clemencia del entonces presidente Joe Biden. Mentir al Congreso puede ser un delito federal según 18 U.S.C. § 1001, que prohíbe hacer declaraciones falsas al Gobierno federal, incluido el Congreso, aunque no sea bajo juramento.

El plazo de prescripción de cinco años empieza a contar cuando se consuma el delito, que es cuando se hace la declaración falsa o se presenta el documento falso. Brennan habló con Durham en agosto de 2020 y testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en mayo de 2023, lo que podría ponerle en el punto de mira de la acción de la justicia hasta agosto de este año o hasta mayo de 2028, respectivamente.

Queda por ver si el Congreso tendrá en sus manos la transcripción en bruto de la entrevista de Brennan con Durham antes de este mes de agosto.

La ampliamente desclasificada revisión de la CIA publicada la semana pasada se centraba en la ACI sobre Rusia y las elecciones de noviembre de 2016. Fue elaborada por la Dirección de Análisis (DA) de la CIA bajo la dirección de Ratcliffe y concluyó que "la decisión de los jefes de la agencia de incluir el Dossier Steele en la ACI iba en contra de los principios fundamentales de tradecraft y, en última instancia, socavó la credibilidad de un juicio clave."

Comey y el exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe presionaron en diciembre de 2016 para incluir el desacreditado dossier de Steele en el cuerpo de la ACI de 2016 sobre la supuesta intromisión rusa. El dossier se incluyó en un anexo clasificado de la evaluación con el acuerdo de Brennan y Comey.

Comey también informó al entonces presidente electo Trump sobre las acusaciones más salaces del dossier durante una reunión en la Torre Trump en enero de 2017. Ni McCabe ni Comey recibieron indultos del presidente Biden.

La nueva revisión de la CIA declaraba que "los autores de la ACI y múltiples altos directivos de la CIA -incluidos los dos principales líderes del centro de misión de la CIA responsable de Rusia- se opusieron firmemente a incluir el dossier, afirmando que no cumplía ni siquiera con los estándares más básicos de tradecraft."

El memorando de revisión de la agencia también afirmó que el Director Adjunto de Análisis de la CIA advirtió en un correo electrónico del 29 de diciembre de 2016 a Brennan que incluir el dossier en cualquier forma arriesgaba "la credibilidad de todo el documento."

Brennan eligió una narrativa anti-Trump en lugar de un análisis sólido, según la revisión



La revisión de la CIA también reveló que "a pesar de estas objeciones, Brennan mostró una preferencia por la consistencia narrativa sobre la solidez analítica" y que "cuando los dos jefes de los centros de misión -uno con amplia experiencia operativa y el otro con una sólida formación analítica- le plantearon los defectos específicos del Dossier [Steele], pareció dejarse influir más por la conformidad general del Dossier con las teorías existentes que por las legítimas preocupaciones en materia de comercio."

El memorando de revisión de la CIA afirmaba que Brennan formalizó finalmente su postura por escrito, argumentando que "mi conclusión es que creo que la información justifica su inclusión en el informe."

Un portavoz del DOJ dijo a Just the News que "no hacemos comentarios sobre investigaciones en curso."

Jerry Dunleavy trabaja como corresponsal jefe de investigación en Just the News.



John Solomon es un galardonado periodista de investigación, autor y empresario de medios digitales que trabaja como director ejecutivo y redactor jefe de Just the News.

© Just The News