Las 'locuras' del Pulitzer: una demanda de Trump expone verdades incómodas sobre el máximo galardón del periodismo

Sede de The New York Times . AFP.

Publicado por John Solomon 8 de julio, 2025

Una denuncia judicial de Donald Trump contra la Junta del Premio Pulitzer sacó a la luz revelaciones incómodas sobre cómo el máximo galardonador de la industria periodística manejó el desenlace de la supuesta colusión rusa -ahora desacreditada-, exponiendo conflictos en testimonios y una admisión de que otras personas además de Trump se quejaron de sus premios de 2018 a The New York Times y The Washington Post.

Mientras el litigio en un juzgado del condado de Okeechobee, Florida, sigue su camino hacia el Tribunal Supremo de Florida, las nuevas admisiones de la comunidad de inteligencia han socavado la base fáctica subyacente a algunas de las historias que hicieron ganar a los dos periódicos el Premio Pulitzer 2018 de Reportaje Nacional.

Uno de esos reportajes fue un informe de diciembre de 2017 de The Washington Post que acusaba a Trump de ignorar o tratar de restar importancia a las afirmaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses de que Vladimir Putin había tratado de ayudarle a ganar las elecciones de 2016. "Casi un año después del inicio de su presidencia, Trump sigue rechazando las pruebas de que Rusia perpetró un asalto contra un pilar de la democracia estadounidense y apoyó su carrera hacia la Casa Blanca", declaraba el premiado reportaje del Post.

Aunque sigue existiendo un consenso generalizado en las agencias de espionaje de EEUU sobre que Rusia pirateó los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata que avergonzaron a Hillary Clinton, en cambio han surgido cuestionamientos sobre los informes de que Rusia tuvo la intención de respaldar a Trump en su primera carrera presidencial.

La afirmación de que Putin estaba tratando específicamente de ayudar a Trump se incluyó en una evaluación de la comunidad de inteligencia (ICA) de la Administración Obama en diciembre de 2016, pero de hecho había preocupaciones sobre esa afirmación y la forma en que se hizo esa revisión dentro de la comunidad de inteligencia, según nuevas pruebas hechas públicas este mes.

Los expertos rusos de la CIA se opusieron a que Brennan incluyera el informe Steele



El director de la CIA, John Ratcliffe, reveló la semana pasada que los dos principales funcionarios de carrera de la agencia sobre Rusia se opusieron directamente a que el exdirector John Brennan incluyera el informe Steele en la ACI de la era Obama y que su conclusión de que la intención de Rusia era ayudar a Trump no estaba firmemente respaldada por las pruebas.

El nuevo informe de Ratcliffe atacó directamente la evaluación de Rusia de la era Obama, concluyendo que sufrió de fallas significativas en el manejo del espionaje y otras irregularidades. Evaluación utilizada en la historia de el Post de diciembre de 2017.

"Las anomalías de procedimiento que caracterizaron el desarrollo de la ACI tuvieron un impacto directo en el oficio aplicado a su hallazgo más polémico. Con los analistas operando bajo severas restricciones de tiempo, intercambio limitado de información y un mayor escrutinio de alto nivel, varios aspectos del rigor se vieron comprometidos, en particular al apoyar el juicio de que Putin aspiraba a ayudar a Trump a ganar", concluyó el informe Ratcliffe.

Una portavoz de The Washington Post no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Just the News.

Las nuevas admisiones de la inteligencia estadounidense de la semana pasada no son las únicas que socavan las entradas en el Times' y Post's premiadas.

Just the News informó en abril que las entrevistas recién publicadas por el FBI con el ex director de la Agencia de Seguridad Nacional Mike Rogers, un almirante de la Marina, muestran que refutó directamente un artículo del Post presentado en el paquete ganador del Pulitzer que afirmaba que Trump había "pedido a los jefes de inteligencia que se opusieran a la investigación de colusión del FBI" después de que el ex director del FBI James Comey "revelara su existencia". Rogers calificó las afirmaciones del artículo de "erróneas".

"El equipo entrevistador leyó a Rogers una cita de una fuente de los medios que afirmaba que 'el presidente Trump instó [a Rogers] a negar públicamente la existencia de cualquier evidencia de colusión durante las elecciones de 2016' y ADM Rogers respondió que la caracterización de los medios era incorrecta, y que el presidente había preguntado sobre la existencia de evidencia SIGINT [inteligencia de señales] solamente", citó el informe del FBI a Rogers.

El exfiscal especial John Durham concluyó que nunca hubo pruebas de que Trump se confabulara con Rusia o Putin para secuestrar las elecciones de 2016, y que el FBI incurrió en importantes irregularidades al llevar adelante el caso, incluyendo la falsificación de pruebas y el engaño al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para obtener permiso para espiar a los asesores de Trump.

A pesar de los hallazgos de Durham y de los documentos del FBI y de inteligencia recientemente publicados, la Junta del Premio Pulitzer ha mantenido su decisión de honrar como ejemplos de excelencia periodística los reportajes del Times y del Post. En 2022, emitió un comunicado diciendo que dos revisiones separadas no encontraron problemas con los artículos ganadores.

"Ambas revisiones fueron llevadas a cabo por individuos sin conexión con las instituciones cuyo trabajo estaba siendo examinado, ni conexión alguna entre sí", declaró la Junta del Premio Pulitzer. "Las revisiones separadas convergieron en sus conclusiones: que ningún pasaje o titular, contención o afirmación en ninguna de las presentaciones ganadoras fue desacreditada por hechos que surgieron después de la concesión de los premios. Los Premios Pulitzer 2018 de Reportaje Nacional se mantienen".

Dejar que los tribunales resuelvan



Después de enviar una carta quejándose de los premios, y tras la negativa de la junta a retirarlos, Trump presentó una demanda ante un tribunal estatal de Florida, alegando que le difamaba al describir el reportaje como exacto.

"Los demandados, con conocimiento de su falsedad y/o temerario desprecio por la verdad, emitieron una declaración asegurando que ningún pasaje o titular, contención o afirmación en cualquiera de las presentaciones ganadoras que avanzara el engaño de la colusión rusa había sido desde entonces desacreditado por hechos que surgieron después de la concesión de los premios. Esta afirmación es objetivamente incorrecta y pretende dejar al lector con la falsa impresión de que el Times y el Post habían informado correctamente sobre el engaño de la colusión con Rusia en 2017", según alegaba la denuncia de Trump.

Las declaraciones juradas y las deposiciones realizadas han puesto a la Junta del Premio Pulitzer en una situación difícil. Ha tenido que admitir que Trump no fue ni la primera ni la única persona u organización que se quejó de la exactitud de los reportajes.

"La Junta comenzó a recibir quejas sobre los Premios Pulitzer 2018 de Reportaje Nacional, incluso del presidente Trump, antes de que yo me convirtiera en copresidente", dijo el copresidente de la Junta de los Premios Pulitzer, Neil Brown, en una declaración jurada presentada el año pasado en el caso.

Aunque no especificó cuántas quejas más recibió la junta, reconoció que provocaron un lento esfuerzo para llevar a cabo las dos revisiones y emitir la declaración de 2022 en defensa de los premios. El número exacto de quejas que recibió la Junta sobre la información de la colisión con Rusia sigue sin estar claro en el expediente judicial.

Marjorie Miller, la actual administradora del Premio Pulitzer, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Uno de los ex copresidentes de la Junta del Pulitzer, John Daniszewski, editor de normas de Associated Press, dijo en una declaración obtenida por Business Insider que la junta había "contratado a dos consultores externos" para considerar "cinco o seis quejas" sobre los premios. Daniszewski dijo que algunas de esas quejas se referían a cuestiones históricas, y que otra más era la de Trump.

"Recomendaron a la junta que no se tomara ninguna medida y que la base de la queja era infundada", dijo Daniszewski en su declaración, según Business Insider.

Al margen de su declaración jurada, Brown reveló en una respuesta a la denuncia de Trump que al menos dos quejas externas sobre los premios de 2018 a The Post y Times llegaron antes de que Trump presentara su denuncia. "El demandado admite que, antes de la denuncia del demandante, recibió dos quejas sobre el Premio Pulitzer 2018 de Reportaje Nacional", señala la presentación de Brown.

Las presentaciones judiciales también revelan un conflicto en algunos de los hechos entre los miembros de la Junta del Pulitzer y el personal.

Brown, por ejemplo, declaró en su declaración jurada: "Tengo entendido que (la ex copresidenta Katherine) Boo y Daniszewski trabajaron con el entonces administrador en funciones Bud Kliment y más tarde con la recién elegida administradora Marjorie Miller para empezar a redactar una declaración que el Consejo pudiera emitir públicamente en respuesta a esas quejas".

Pero en una declaración jurada presentada el mismo día, Kliment, ahora administrador adjunto de los premios, dio una versión diferente al negar que participara en la redacción o edición de la declaración. "No redacté ni revisé la Declaración del Consejo", afirmó rotundamente.

Tales contradicciones sugieren que los periodistas que encabezan los Premios Pulitzer no tienen clara su historia, un importante principio de la profesión periodística.

No es el único principio del periodismo que se cuestiona en el caso.

Transparencia para ti, pero no para mí



En su descripción de lo que constituyen los "más altos principios periodísticos" honrados en sus premios, la Junta de los Premios Pulitzer afirma enfáticamente que "incluyen un compromiso de honestidad tanto con los lectores como con los sujetos de nuestro trabajo" y que "el mejor periodismo es transparente sobre sus fuentes y métodos".

Pero en el curso de la demanda, la junta se negó a identificar quién llevó a cabo las dos revisiones de 2019 y 2022 que respaldaban la entrega de los premios o a publicar dichos informes.

"El demandado admite que las propias revisiones independientes no se han hecho públicas", afirma la junta en uno de sus escritos de defensa. "El demandado admite que la Junta del Premio Pulitzer concedió confidencialidad al revisor o revisores de 2019 y que la identidad del revisor o revisores sigue sin revelarse [...] El demandado admite que la Junta del Premio Pulitzer concedió confidencialidad al revisor o revisores de 2021 y que la identidad del revisor o revisores sigue sin revelarse", dice uno de los documentos.

El juez Robert Pegg rechazó el intento de la junta de ocultar la identidad de los revisores en enero, afirmando en su sentencia que los demandados "no demostraron que la revelación de pruebas solicitada le causaría a él o a cualquier otra persona molestias, vergüenza, opresión o una carga o gasto indebidos". "El expediente carece de apoyo fáctico para una causa justificada".

Tras la sentencia, la junta retiró su impugnación de la divulgación pública de lo que afirmaba que eran "deliberaciones internas". Al menos uno de los informes internos, cuyo autor es el ex redactor jefe de Reuters Stephen Adler, es esencial para el caso de Trump. La junta se refirió a la revisión de Adler -aunque sin identificarlo- en la declaración de julio de 2022 que se atrincheró en el premio otorgado cuatro años antes al Times y al Post. La declaración también dijo que ninguna de las historias había sido "desacreditada".

La Junta también trató de argumentar -sin éxito- en presentaciones judiciales que los tribunales de Florida no tenían jurisdicción sobre el asunto. A pesar de haber publicado la declaración 2022 a nivel nacional en su sitio web, Kliment dijo en una declaración jurada que "en la medida en que tenía alguna intención con respecto a la publicación de la Declaración de la Junta, no tenía la intención de que se dirigiera específicamente a un público de Florida". La declaración jurada de Kliment se hizo eco del lenguaje utilizado por varios de los acusados del Premio Pulitzer en la demanda de Trump.

Un camino largo y tortuoso



Como suele ocurrir con las demandas de alto perfil, la andanada de presentaciones legales y sentencias sólo representa la salva inicial. La junta perdió otra moción a finales de mayo, pidiendo al tribunal que retrasara la consideración del caso hasta después de que Trump ya no fuera presidente. Según The Hill, un portavoz de la Junta Pulitzer dijo que "permitir que este caso siga adelante facilita al presidente Trump el uso de los tribunales estatales como espada y escudo, permitiéndole buscar represalias contra quien quiera en los tribunales estatales y, al mismo tiempo, reclamar inmunidad para sí mismo cuando le convenga". Esa moción fue denegada.

En respuesta al fallo, el presidente dijo en las redes sociales que "en un importante TRIUNFO en nuestra poderosa demanda contra la Junta del Premio Pulitzer en relación con el ilegal y difamatorio premio, alguna vez muy respetado, otorgado a historias falsas y maliciosas sobre el engaño de Rusia, Rusia, Rusia, por los fracasados The New York Times y el Washington Compost, el Tribunal de Apelaciones de Florida rechazó viciosamente el intento corrupto de los demandados de detener el caso. Ganaron un premio Pulitzer por informar de forma totalmente incorrecta sobre el engaño de Rusia, Rusia, Rusia. Ahora admiten que fue una ESTAFA, que nunca ocurrió, y que sus reportajes eran totalmente erróneos, de hecho, exactamente lo contrario de la VERDAD. Tendrán que devolver su premio".

Además de daños monetarios, la demanda de Trump pide una "declaración judicial de que la Declaración del Pulitzer publicada por los demandados es difamatoria" y busca "medidas cautelares permanentes que prohíban la publicación futura de la Declaración del Pulitzer". El caso seguirá su curso a través de la presentación de pruebas, y aunque es posible que se hagan públicos más hechos embarazosos sobre el Premio Pulitzer, no se sabe si el proceso será desestimado sumariamente o, en su lugar, un jurado tendrá la oportunidad de opinar sobre el asunto.

John Solomon es un galardonado periodista de investigación, autor y empresario de medios digitales que ejerce como director y CEO de 'Just the News'.



© Just the News