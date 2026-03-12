Trump cambia de opinión y dice que Irán no debería participar en el Mundial 2026

El combinado nacional de Irán, antes de un partido. Imagen de archivo AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 12 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó que el combinado nacional de Irán no debería participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 —que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México— por motivos de seguridad.

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia seguridad", escribió Trump en Truth Social.

Un día antes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó de que, tras mantener una conversación con Trump, el mandatario republicano dijo que los futbolistas iraníes eran "bienvenidos" a la próxima edición del torneo futbolístico más importante del mundo.

"Me reuní con el presidente Donald Trump para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y el creciente entusiasmo que se respira a solo 93 días del inicio del torneo. También hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el combinado nacional iraní se haya clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, el combinado nacional iraní es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos", explicó el presidente de la FIFA.

Desde la Federación de Fútbol de Irán, su presidente, Mehdi Taj, planteó la idea de que el combinado nacional iraní no disputase la Copa Mundial de la FIFA 2026 a pesar de que ya habían logrado el boleto para poder competir. Subrayó que las máximas autoridades deportivas del país serán quienes decidan si acuden o no.

El combinado nacional iraní logró su boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026 hace unos meses tras superar la fase previa. Tiene programado disputar todos sus juegos de la fase de grupos en Estados Unidos: dos en Los Angeles -frente a Nueva Zelanda y Bélgica- y uno en Seattle -frente a Egipto-.