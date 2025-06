Un juez federal rechaza recuperar los mensajes eliminados de Signal de varios funcionarios de la Administración Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de junio, 2025

El juez de distrito James Boasberg afirmó este viernes que ya era demasiado tarde para ordenar la recuperación de los mensajes eliminados en la aplicación Signal por parte de varios miembros importantes de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, rechazando en gran parte una solicitud de intervención realizada por el grupo de supervisión American Oversight. Por otra parte, Boasberg sí le ordenó tanto al archivista nacional interino como al secretario de Estado, Marco Rubio, solicitar a la fiscal general, Pam Bondi, tomar las medidas correspondientes para poder preservar los mensajes de Signal en toda la administración que aún corran riesgo de ser eliminados.

“En este momento, la Corte rechaza en gran medida la serie de solicitudes de American Oversight y en su lugar concederá solo medidas más limitadas”, escribió Boasberg. De igual forma, aun cuando el juez federal le ordenó a Rubio solicitar a Bondi que actuara con respecto a aquellos mensajes “que aún no se han recuperado por completo”, Boasberg destacó que la fiscal general cuenta con toda la facultad para ignorar dicha solicitud en el caso de que así lo considere.

Emitir la orden era inútil

El grupo de supervisión American Oversight, el cual suele presentar demandas para acceder a diferentes tipos de registros gubernamentales, demandó a cinco funcionarios de la Administración Trump luego de que se revelara que estos discutieron una operación militar en un chat grupal en Signal, y que, por error, incluyeron al editor en jefe del diario The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Dicho grupo le había solicitado a Boasberg que ordenara a los cinco funcionarios no solo preservar todas y cada una de las comunicaciones realizadas en la aplicación, sino que también recuperaran los mensajes eliminados. Sin embargo, el juez federal explicó que la misma representación de este grupo ante el tribunal dejó en claro que los mensajes eliminados en Signal no podían recuperarse, por lo que emitir la orden era inútil.

“Aunque el demandante intenta retractarse de esa postura —alegando en su réplica que la recuperación es factible ‘[i]ndependientemente de la política declarada de Signal’—, esa afirmación tardía se debilita frente a sus repetidas declaraciones en sentido contrario, tanto en su demanda enmendada como en su moción”, explicó Boasberg.