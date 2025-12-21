Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Apagón en San Francisco: se restablece la electricidad en la mayoría de los lugares afectados

Pacific Gas & Electric Company dijo en un comunicado en X que a las 7:30 am (1530 GMT) el poder había sido restaurado a unos 110.000 clientes, con los esfuerzos que se están haciendo para volver a conectar los 21.000 restantes.

Foto de archivo fechada el 25/08/22 de una bombilla LED de bajo consumo, ya que el riesgo de que se vaya la luz ha disminuido de cara a este invierno y casi ha vuelto a la normalidad anterior a la crisis energética, según un nuevo informe.

Foto de archivo fechada el 25/08/22 de una bombilla LED de bajo consumo, ya que el riesgo de que se vaya la luz ha disminuido de cara a este invierno y casi ha vuelto a la normalidad anterior a la crisis energética, según un nuevo informe.AP / Cordon Press

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

La electricidad ha sido restablecida en San Francisco a la mayoría de los 130.000 hogares y negocios afectados por un apagón masivo de varias horas, dijo el domingo el principal proveedor local de servicios públicos.

Pacific Gas & Electric Company dijo en un comunicado en X que a las 7:30 am (1530 GMT) se había restablecido el suministro eléctrico a unos 110.000 clientes, con esfuerzos para reconectar a los 21.000 restantes..

El apagón fue causado por un incendio en una subestación, según las autoridades municipales.

"Los daños causados por el incendio en nuestra subestación fueron importantes y extensos, y las reparaciones y el restablecimiento de la seguridad serán complejos", dijo la compañía."Hemos movilizado a ingenieros y electricistas adicionales".

">

Amplias zonas del centro tecnológico de la Costa Oeste, que cuenta con una población de más de 800.000 personas, quedaron sumidas en la oscuridad el sábado, con interrupciones en el transporte público y muchos semáforos sin funcionar en un ajetreado fin de semana de compras navideñas.

"Sé que ha sido un día duro", dijo el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en un vídeo publicado en X desde el centro de operaciones de emergencia de la ciudad.

Muchos semáforos no funcionaban, por lo que la policía de tráfico tenía que gestionar las intersecciones, y el servicio de transporte autónomo Waymo había puesto en pausa el funcionamiento de sus vehículos, añadió.

La brusca caída fue "devastadora"

Algunas partes de la ciudad quedaron cubiertas por la niebla y muchos negocios se vieron obligados a cerrar durante todo el día en pleno periodo de compras navideñas el sábado, informó el periódico San Francisco Chronicle, dejando en silencio zonas comerciales normalmente bulliciosas.

La abrupta caída de compradores a pocos días de Navidad fue "devastadora" para los negocios, dijo al San Francisco Chronicle un gerente de la tienda de artículos para el hogar Black & Gold.

Recomendaciones

tracking