Apagón en San Francisco: se restablece la electricidad en la mayoría de los lugares afectados

Publicado por Williams Perdomo 21 de diciembre, 2025

La electricidad ha sido restablecida en San Francisco a la mayoría de los 130.000 hogares y negocios afectados por un apagón masivo de varias horas, dijo el domingo el principal proveedor local de servicios públicos.

Pacific Gas & Electric Company dijo en un comunicado en X que a las 7:30 am (1530 GMT) se había restablecido el suministro eléctrico a unos 110.000 clientes, con esfuerzos para reconectar a los 21.000 restantes..

El apagón fue causado por un incendio en una subestación, según las autoridades municipales.

"Los daños causados por el incendio en nuestra subestación fueron importantes y extensos, y las reparaciones y el restablecimiento de la seguridad serán complejos", dijo la compañía."Hemos movilizado a ingenieros y electricistas adicionales".

Amplias zonas del centro tecnológico de la Costa Oeste, que cuenta con una población de más de 800.000 personas, quedaron sumidas en la oscuridad el sábado, con interrupciones en el transporte público y muchos semáforos sin funcionar en un ajetreado fin de semana de compras navideñas.

"Sé que ha sido un día duro", dijo el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en un vídeo publicado en X desde el centro de operaciones de emergencia de la ciudad.

Muchos semáforos no funcionaban, por lo que la policía de tráfico tenía que gestionar las intersecciones, y el servicio de transporte autónomo Waymo había puesto en pausa el funcionamiento de sus vehículos, añadió.