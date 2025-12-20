Trump propone al general Francis Donovan para encabezar el Comando Sur
La nominación se produce tras el retiro anticipado del almirante Alvin Holsey
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al teniente general Francis Donovan, actual vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales, para encabezar el Comando Sur del ejército estadounidense, responsable de las fuerzas de EEUU en América Latina. La nominación se produce tras el retiro anticipado del almirante Alvin Holsey, quien dejó el cargo dos años antes de lo previsto.
La decisión se da en un contexto de crecientes tensiones en la región, marcadas por incidentes recientes relacionados con Venezuela y por operaciones contra el narcotráfico.
Retiro anticipado en medio de tensión regional
Holsey formalizó su retiro durante una ceremonia realizada el viernes pasado en Miami. Su salida coincidió con la incautación, la semana pasada, de un petrolero en el marco de las tensiones con Venezuela, así como con casi 30 ataques mortales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.
Fricciones con el Departamento de Defensa
Tres funcionarios estadounidenses y dos personas familiarizadas con el asunto informaron a Reuters que Holsey fue apartado del cargo por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Dos de esas fuentes señalaron que el secretario había expresado frustración con el Comando Sur mientras buscaba flexibilizar las operaciones y la planificación militar estadounidense en la región.
Cambio de mando pendiente de formalización
La nominación de Donovan se produce tras la salida anticipada de Holsey. El relevo deberá ahora seguir los procedimientos formales correspondientes antes de que el nuevo comandante pueda asumir oficialmente el cargo.
Trayectoria de Francis Donovan
Su servicio incluye despliegues en misiones de expedición, combate y respuesta a contingencias en entornos terrestres, marítimos y aéreos. Dentro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ha ejercido responsabilidades de mando en diversas operaciones.
Según su biografía oficial, Donovan es licenciado en geografía por la Universidad de Towson. Además, cuenta con una maestría en estudios estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y una maestría en estudios militares de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Cuerpo de Marines.