Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Trump propone al general Francis Donovan para encabezar el Comando Sur

La nominación se produce tras el retiro anticipado del almirante Alvin Holsey

Cuartel general del Comando Sur de los Estados Unidos

Cuartel general del Comando Sur de los Estados UnidosEva Marie Uzcategui / AFP

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al teniente general Francis Donovan, actual vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales, para encabezar el Comando Sur del ejército estadounidense, responsable de las fuerzas de EEUU en América Latina. La nominación se produce tras el retiro anticipado del almirante Alvin Holsey, quien dejó el cargo dos años antes de lo previsto.

La decisión se da en un contexto de crecientes tensiones en la región, marcadas por incidentes recientes relacionados con Venezuela y por operaciones contra el narcotráfico.

Retiro anticipado en medio de tensión regional

Holsey formalizó su retiro durante una ceremonia realizada el viernes pasado en Miami. Su salida coincidió con la incautación, la semana pasada, de un petrolero en el marco de las tensiones con Venezuela, así como con casi 30 ataques mortales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

Fricciones con el Departamento de Defensa

Tres funcionarios estadounidenses y dos personas familiarizadas con el asunto informaron a Reuters que Holsey fue apartado del cargo por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Dos de esas fuentes señalaron que el secretario había expresado frustración con el Comando Sur mientras buscaba flexibilizar las operaciones y la planificación militar estadounidense en la región.

Cambio de mando pendiente de formalización

La nominación de Donovan se produce tras la salida anticipada de Holsey. El relevo deberá ahora seguir los procedimientos formales correspondientes antes de que el nuevo comandante pueda asumir oficialmente el cargo.

Trayectoria de Francis Donovan

Francis Donovan ocupa desde septiembre de 2022 el cargo de vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (SOCOM). A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones en infantería, reconocimiento y unidades de operaciones especiales.
Su servicio incluye despliegues en misiones de expedición, combate y respuesta a contingencias en entornos terrestres, marítimos y aéreos. Dentro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ha ejercido responsabilidades de mando en diversas operaciones.
Según su biografía oficial, Donovan es licenciado en geografía por la Universidad de Towson. Además, cuenta con una maestría en estudios estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y una maestría en estudios militares de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Cuerpo de Marines.

LO ÚLTIMO

Recomendaciones

tracking