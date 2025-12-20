Trump propone al general Francis Donovan para encabezar el Comando Sur

Publicado por Sabrina Martin 19 de diciembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al teniente general Francis Donovan, actual vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales, para encabezar el Comando Sur del ejército estadounidense, responsable de las fuerzas de EEUU en América Latina. La nominación se produce tras el retiro anticipado del almirante Alvin Holsey, quien dejó el cargo dos años antes de lo previsto.

La decisión se da en un contexto de crecientes tensiones en la región, marcadas por incidentes recientes relacionados con Venezuela y por operaciones contra el narcotráfico.

Retiro anticipado en medio de tensión regional

Holsey formalizó su retiro durante una ceremonia realizada el viernes pasado en Miami. Su salida coincidió con la incautación, la semana pasada, de un petrolero en el marco de las tensiones con Venezuela, así como con casi 30 ataques mortales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

Fricciones con el Departamento de Defensa

Tres funcionarios estadounidenses y dos personas familiarizadas con el asunto informaron a Reuters que Holsey fue apartado del cargo por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Dos de esas fuentes señalaron que el secretario había expresado frustración con el Comando Sur mientras buscaba flexibilizar las operaciones y la planificación militar estadounidense en la región.

Cambio de mando pendiente de formalización

La nominación de Donovan se produce tras la salida anticipada de Holsey. El relevo deberá ahora seguir los procedimientos formales correspondientes antes de que el nuevo comandante pueda asumir oficialmente el cargo.