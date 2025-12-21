La Administración Trump desmantelará un centro federal sobre el clima

Publicado por Elyse Apel | The Center Square 21 de diciembre, 2025

(The Center Square) - La Administración Trump dijo que planea desmantelar el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, que tiene su sede en Colorado.

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, anunció la decisión esta semana.

"Esta instalación es una de las mayores fuentes de alarmismo climático del país", dijo Vought en un post en las redes sociales. "Se está llevando a cabo una revisión exhaustiva a cualquier actividad vital, como la investigación meteorológica, se trasladará a otra entidad o ubicación".

Fundado en 1960, el NCAR está patrocinado por la National Science Foundation y gestionado por la University Corporation for Atmospheric Research. Es un centro de investigación y desarrollo financiado con fondos federales con sede en Boulder.

Los legisladores de Colorado expresan su preocupación por la decisión. El gobernador Jared Polis, demócrata, llamó al centro "líder mundial en la ciencia del sistema terrestre".

"Se está atacando a la ciencia", dijo Polis. "El cambio climático es real, pero el trabajo del NCAR va mucho más allá de la ciencia climática. El NCAR proporciona datos en torno a fenómenos meteorológicos graves como incendios e inundaciones que ayudan a nuestro país a salvar vidas y propiedades,y a prevenir la devastación de las familias."

La fundación proporcionó aproximadamente 123 millones de dólares en financiación básica al NCAR en el año fiscal 2025. Esto supuso aproximadamente la mitad de su presupuesto total.

En la actualidad, el NCAR cuenta con unos 830 empleados.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser dijo que la administración Trump no tiene tautoridad para desmantelar el centro.

"No nos dejaremos influir por sus esfuerzos para amenazar, intimidar o castigar a nuestro estado", dijo Weiser. "Ya estamos en los tribunales defendiendo a Colorado y seguiremos haciéndolo, incluso, si procede, ante estas últimas acciones".

Otros han aplaudido la medida como uno de los últimos recortes presupuestarios de la administración Trump.

"El director de la OMB, Russ Vought, anuncia que el Centro Nacional de Investigación Atmosférica será desmantelado. Bien", dijo Larry Schweikart,historiador y ex profesor."No ocurrió bajo Reagan".

Este es solo el último golpe a la fuerza laboral federal de Colorado.

En septiembre, el presidente Donald Trump anunció planes para trasladar la sede del Comando Espacial de Estados Unidos de Colorado Springs a Huntsville, Alabama. Colorado está demandando por esa decisión.

