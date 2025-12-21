De respaldar a demócratas a elogiar a Trump: Nicki Minaj sorprende en el AmericaFest
La artista expresó su agradecimiento por la invitación y señaló sentirse honrada de participar en el encuentro conservador
La rapera Nicki Minaj apareció este domingo como invitada sorpresa en el AmericaFest de Turning Point USA, donde participó en una sesión de preguntas y respuestas junto a Erika Kirk, presidente y directora ejecutiva de la organización. Aunque durante el evento circularon rumores sobre su posible presencia, esta no fue confirmada hasta el momento en que la artista subió al escenario.
Al ser presentada por Kirk, Minaj expresó su agradecimiento por la invitación y señaló sentirse honrada de participar en el encuentro conservador, que reúne a activistas y líderes políticos de todo el país.
Elogios a Trump y JD Vance durante el evento
Durante su intervención, Minaj elogió tanto al presidente Donald Trump como al vicepresidente JD Vance. La artista afirmó que ambos cuentan con una capacidad particular para conectar con el pueblo estadounidense y expresó su aprecio personal hacia los dos líderes.
Sus declaraciones marcaron un momento destacado del festival y reflejaron una postura que ha generado atención, considerando que en etapas anteriores de su carrera apoyó públicamente a figuras del Partido Demócrata como Barack Obama y Hillary Clinton.
Antecedentes de colaboración con la Casa Blanca
Minaj también compartió recientemente en redes sociales una captura de una publicación del presidente en Truth Social en la que advertía que el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en ese país africano. En su mensaje, la artista expresó gratitud por vivir en un país donde existe libertad de culto y sostuvo que ningún grupo debería ser perseguido por practicar su religión.
En ese mismo texto, Minaj señaló que no es necesario compartir las mismas creencias para respetarse mutuamente y advirtió sobre el peligro de ignorar la persecución religiosa que ocurre en distintos países del mundo. También agradeció al presidente y a su equipo por abordar el tema y pidió recordar en oración a los cristianos perseguidos