De respaldar a demócratas a elogiar a Trump: Nicki Minaj sorprende en el AmericaFest

Publicado por Sabrina Martin 21 de diciembre, 2025

La rapera Nicki Minaj apareció este domingo como invitada sorpresa en el AmericaFest de Turning Point USA, donde participó en una sesión de preguntas y respuestas junto a Erika Kirk, presidente y directora ejecutiva de la organización. Aunque durante el evento circularon rumores sobre su posible presencia, esta no fue confirmada hasta el momento en que la artista subió al escenario.

Al ser presentada por Kirk, Minaj expresó su agradecimiento por la invitación y señaló sentirse honrada de participar en el encuentro conservador, que reúne a activistas y líderes políticos de todo el país.

Elogios a Trump y JD Vance durante el evento

Durante su intervención, Minaj elogió tanto al presidente Donald Trump como al vicepresidente JD Vance. La artista afirmó que ambos cuentan con una capacidad particular para conectar con el pueblo estadounidense y expresó su aprecio personal hacia los dos líderes.

Sus declaraciones marcaron un momento destacado del festival y reflejaron una postura que ha generado atención, considerando que en etapas anteriores de su carrera apoyó públicamente a figuras del Partido Demócrata como Barack Obama y Hillary Clinton.