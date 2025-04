La Casa Blanca desmiente unas nuevas filtraciones por Signal sobre ataques a hutíes

Publicado por Juan Peña 21 de abril, 2025

Nuevos reportes de prensa aseguran que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, desveló en dos ocasiones detalles acerca de ataques contra los hutíes en Yemen. De acuerdo con el New York Times, que cita a cuatro fuentes conocedoras de estas filtraciones, Hegseth también habría enviado información a su familia y entorno cercano.

De acuerdo con el medio, la filtración se produjo, al igual que la primera, a través de mensajes de la aplicación Signal.

Los mensajes serían similares a los cuales se enviaron a un grupo en el que estaba el periodista y editor de The Atlantic. Este segundo grupo incluía a su mujer, su hermano y su abogado personal.

Los mensajes de Signal El pasado mes de marzo, el editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, desveló que fue añadió por Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional de la casa Blanca, a un grupo de Signal compuesto por varios miembros de la Administración Trump.

​En dicho grupo, Hegseth comenzó a dar actualizaciones en directo del estado de una misión de ataques de las fuerzas estadounidenses contra posiciones de los hutíes en el Yemen.

​Las filtraciones causaron polémica y gran revuelo en lo que fue el primer problema serio de imagen pública de la nueva Administración.

La Casa Blanca desmiente la segunda filtración

La Casa Blanca respondió al reporte del New York Times, que calificó como una "no historia". La Casa Blanca "respalda firmemente" a Hegseth, según dijo este lunes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"No importa cuántas veces los medios de comunicación traten de resucitar la misma historia, no pueden cambiar el hecho de que no se compartió información clasificada", declaró otra portavoz del Gobierno a Fox News, Anna Kelly, este lunes.

"Los 'filtradores' recientemente despedidos siguen tergiversando la verdad para calmar sus egos destrozados y socavar la agenda del presidente, pero la Administración continuará haciéndoles rendir cuentas", añadió la portavoz.