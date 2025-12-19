Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

EEUU suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la decisión el jueves, tras señalar que Claudio Manuel Neves-Valente, ciudadano portugués y sospechoso del ataque, obtuvo la residencia permanente en 2017 a través del Programa de Visas de Diversidad (DV1).

Tarjeta de residencia permanente en EEUU (Archivo)

Tarjeta de residencia permanente en EEUU (Archivo)AFP

Diane Hernández
Publicado por
Diane Hernández

La Administración Trump suspendió de manera inmediata el programa de Visas de Diversidad -conocido como la lotería de las green cards- luego de que las autoridades confirmaran que el presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown ingresó al país gracias a este sistema migratorio.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la decisión el jueves, tras señalar que Claudio Manuel Neves-Valente, ciudadano portugués y sospechoso del ataque, obtuvo la residencia permanente en 2017 gracias a este programa.

">

"Bajo la dirección del presidente Trump, estoy ordenando inmediatamente al USCIS que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense resulte perjudicado por este desastroso programa", declaró Noem en redes sociales.

Neves-Valente está acusado de asesinar a dos estudiantes de la Universidad de Brown y es además sospechoso del homicidio de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El jueves fue hallado muerto en un depósito del estado de New Hampshire, junto a dos armas de fuego.

El jefe de la Policía de Providence, Oscar Pérez, confirmó que el hombre se suicidó, poniendo fin a una búsqueda que había generado alarma nacional.

¿Qué es el Programa de Visas de Diversidad?

El Programa de Visas de Diversidad, creado en 1990, permite la concesión anual de hasta 50.000 permisos de residencia a ciudadanos de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos. Los beneficiarios son seleccionados por sorteo, aunque deben cumplir requisitos de elegibilidad, aprobar exámenes y superar una entrevista consular.

Cada año, millones de personas participan en este sistema, ahora duramente cuestionado por la Casa Blanca y suspendido indefinidamente tras uno de los episodios de violencia más graves registrados en un campus universitario estadounidense en los últimos años.​

Recomendaciones

tracking