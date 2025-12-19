EEUU suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

Publicado por Diane Hernández 19 de diciembre, 2025

La Administración Trump suspendió de manera inmediata el programa de Visas de Diversidad -conocido como la lotería de las green cards- luego de que las autoridades confirmaran que el presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown ingresó al país gracias a este sistema migratorio.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la decisión el jueves, tras señalar que Claudio Manuel Neves-Valente, ciudadano portugués y sospechoso del ataque, obtuvo la residencia permanente en 2017 gracias a este programa.

"Bajo la dirección del presidente Trump, estoy ordenando inmediatamente al USCIS que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense resulte perjudicado por este desastroso programa", declaró Noem en redes sociales.

Neves-Valente está acusado de asesinar a dos estudiantes de la Universidad de Brown y es además sospechoso del homicidio de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El jueves fue hallado muerto en un depósito del estado de New Hampshire, junto a dos armas de fuego.

El jefe de la Policía de Providence, Oscar Pérez, confirmó que el hombre se suicidó, poniendo fin a una búsqueda que había generado alarma nacional.