La Administración Trump elimina más de 600 regulaciones en un año y genera miles de millones en ahorros

Publicado por Sabrina Martin 19 de diciembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump avanzó este año con una amplia ofensiva para reducir la regulación federal, eliminando más de 600 normas y aprobando apenas cinco nuevas, de acuerdo con información obtenida por Fox News Digital. La iniciativa forma parte de un esfuerzo deliberado por disminuir la burocracia y revertir el crecimiento regulatorio registrado durante la Administración anterior.

Desde su llegada al cargo, una de las prioridades de Trump ha sido la desregulación. En enero firmó una orden ejecutiva que instruyó a las agencias federales a eliminar diez regulaciones por cada nueva que se implementara, estableciendo un objetivo claro para reducir la carga normativa a nivel federal.

Una reducción que supera el objetivo presidencial

Según datos de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), las agencias federales presentaron más de 1.300 propuestas regulatorias ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA) en 2025. Ese proceso derivó en un total de 646 acciones desregulatorias durante el actual año fiscal, superando ampliamente la meta establecida por la Casa Blanca.

El impacto económico de estas medidas ha sido significativo. La OMB estima que las acciones desregulatorias implementadas en el año fiscal 2025 generaron ahorros netos de costos por 211.800 millones de dólares, una cifra que equivale a más de 600 dólares por cada estadounidense.

El director de la OMB, Russ Vought, defendió el alcance del programa en declaraciones a Fox News Digital. Afirmó que la agenda desregulatoria impulsada por Trump es la más ambiciosa en la historia del país y aseguró que el Gobierno superó con creces el objetivo de reducción de normas fijado por la orden ejecutiva presidencial. Vought añadió que, en menos de un año, la Administración ya logró más ahorros que durante los cuatro años del mandato anterior de Trump.

La mayor parte de las acciones desregulatorias se concentraron en el Departamento del Tesoro, el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento de Transporte, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Seguridad Nacional.