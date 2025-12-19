EEUU amplía sanciones contra familiares y allegados del entorno de Nicolás Maduro

Publicado por Virginia Martínez 19 de diciembre, 2025

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció nuevas sanciones contra familiares y personas cercanas al entorno del régimen de Nicolás Maduro. La medida apunta específicamente a redes vinculadas a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la ilegítima primera dama venezolana Cilia Flores, y al empresario Ramón Carretero Napolitano, ambos previamente sancionados por Washington.

Según el Tesoro, la acción busca atacar las estructuras familiares que respaldan prácticas de corrupción asociadas al régimen venezolano y que han permitido la realización de transacciones financieras vinculadas a proyectos estatales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el alcance político de la decisión. “Hoy, el Tesoro sancionó a individuos que apoyan al narcoestado deshonesto de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas letales”, declaró. Añadió que Maduro y sus cómplices “amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio” y que la Administración Trump continuará actuando contra las redes que sostienen su poder.

Antecedentes del caso Malpica Flores Carlos Erik Malpica Flores bajo la Orden Ejecutiva 13692, al identificarlo como funcionario o exfuncionario del régimen de Venezuela. Malpica Flores ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con hechos de corrupción relacionados con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), y, según el Tesoro, utilizó sus conexiones familiares para realizar operaciones financieras transnacionales.

En base a esa designación previa, la OFAC anunció ahora sanciones adicionales contra familiares adultos inmediatos de Malpica Flores. Entre los designados figuran su madre, Eloisa Flores de Malpica; su padre, Carlos Evelio Malpica Torrealba; su hermana, Iriamni Malpica Flores; su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez; y su hija adulta, Erica Patricia Malpica Hurtado.

Recientemente la OFAC sancionó abajo la Orden Ejecutiva 13692, al identificarlo como funcionario o exfuncionario del régimen de Venezuela. Malpica Flores ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con hechos de corrupción relacionados con la empresa estatal), y, según el Tesoro, utilizó sus conexiones familiares para realizar operaciones financieras transnacionales.En base a esa designación previa, la OFAC anunció ahora sanciones adicionales contra familiares adultos inmediatos de Malpica Flores. Entre los designados figuran su madre,; su padre,; su hermana,s; su esposa,; y su hija adulta,

Extensión de sanciones al entorno de Carretero Napolitano

La decisión también se apoya en la designación previa del empresario Ramón Carretero Napolitano, sancionado el 11 de diciembre de este año. De acuerdo con la OFAC, Carretero realizó múltiples transacciones con el régimen de Maduro, incluidas operaciones vinculadas a la familia Malpica Flores.

Como parte de esta acción, el Tesoro sancionó a Roberto Carretero Napolitano y Vicente Luis Carretero Napolitano, identificados como familiares directos del empresario, bajo la misma orden ejecutiva.

Alcance y consecuencias de las sanciones

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. La prohibición se extiende también a cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en un 50 % o más, de una o más personas sancionadas.

La OFAC recordó que las regulaciones federales prohíben la realización de transacciones con personas designadas, salvo autorización expresa, y advirtió que el incumplimiento puede derivar en sanciones civiles o penales. Asimismo, subrayó que el régimen de sanciones contempla mecanismos legales para solicitar la exclusión de la Lista de Nacionales Especialmente Designados, conforme a la ley estadounidense.