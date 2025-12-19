Trump anuncia los 'Juegos Patriotas' para el 250 aniversario de EEUU con atletas escolares de todo el país

Publicado por Diane Hernández 19 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump, anunció la creación de los Juegos Patriotas (Patriot Games), un evento deportivo nacional que formará parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país, que se conmemorará en 2026.

Según explicó Trump, los Juegos Patriotas reunirán a dos atletas destacados de secundaria por cada estado y territorio -un hombre y una mujer-, quienes competirán durante cuatro días en distintas disciplinas deportivas. El evento está previsto para celebrarse en el otoño de 2026.

El anuncio se realizó junto con el lanzamiento de Freedom 250, una organización encargada de planificar y coordinar los actos conmemorativos del aniversario. De acuerdo con The Hill, Trump describió los Juegos Patriotas como "un evento deportivo sin precedentes" que destacará a los mejores jóvenes atletas del país.

En un video difundido para presentar la iniciativa, el mandatario aseguró que el público "lo pasará muy bien" y subrayó que el evento se sumará a otras celebraciones ya realizadas por los aniversarios de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Trump añadió además otra declaración sobre los juegos: "Prometo que no habrá hombres compitiendo en deportes femeninos".

Entre los eventos previstos para 2026, según The Hill, también figuran una Gran Feria Estatal Estadounidense en el National Mall -con exhibiciones de los 50 estados del 25 de junio al 10 de julio-, una celebración del Día de la Independencia con fuegos artificiales y un desfile aéreo militar, así como un evento de la UFC en la Casa Blanca programado para el 14 de junio.

Los Juegos Patriotas se perfilan como uno de los actos centrales de la agenda oficial para celebrar los 250 años de Estados Unidos.