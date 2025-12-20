El DOJ apela la desestimación de los casos contra James Comey y Letitia James

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de diciembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) apeló este viernes la desestimación de los casos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey, luego de que los procesos en contra de dichas figuras fueran anulados después de que la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Cameron Currie, determinara el mes pasado que la abogada elegida por la Administración del presidente Donald Trump para encabezar la oficina encargada de procesarlos, Lindsey Halligan, había sido nombrada de forma ilícita.

Las apelaciones por parte del DOJ se producen luego de semanas de esfuerzos infructuosos por parte de los fiscales para reactivar los casos por otras vías. Dos grandes jurados federales, en distintos tribunales de Virginia, se negaron a volver a imputar a James, y una figura clave en el proceso contra Comey logró impedir que los fiscales accedieran a sus correos electrónicos y datos, los cuales resultaban fundamentales para los cargos que enfrentaba el exdirector del FBI.

Documentos judiciales presentados esta semana revelaron, además, que los fiscales federales intentaron convencer a un gran jurado de añadir un tercer cargo por delito grave al segundo intento fallido de imputación contra James la semana pasada, pero no lo lograron. Tanto el exdirector del FBI como la fiscal general de Nueva York han negado en reiteradas ocasiones haber cometido irregularidades e incluso han llegado a calificar los cargos contra ellos como una persecución selectiva y vengativa impulsada por Trump.

La administración Trump presentó la semana pasada la nominación formal de Halligan ante el Comité Judicial del Senado sin mayor publicidad. Si bien la aprobación de la Cámara Alta haría permanente su cargo como principal fiscal del distrito, los senadores demócratas de Virginia expresaron escepticismo sobre su idoneidad.