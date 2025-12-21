Blanche confirma que el DOJ publicará todo el material de los archivos de Epstein que incluya a Trump: “No tiene nada que ocultar"

Publicado por Sabrina Martin 21 de diciembre, 2025

El fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó este domingo que todo el material de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein que incluya menciones o imágenes del presidente Donald Trump será publicado, salvo aquella información que pueda identificar a víctimas o sobrevivientes. La declaración se produce en medio de cuestionamientos por la divulgación parcial de los documentos.

Blanche confirmó en una entrevista, que el Departamento de Justicia hará públicas todas las referencias al presidente y recordó que Trump ha reiterado, desde antes de ser elegido, que no tiene nada que ocultar.

“Lo he dicho tres o cuatro veces, lo hemos dicho antes, y el presidente Trump lo ha dicho repetidamente desde antes de ser elegido. Y desde que fue elegido, durante todo el verano, ha dicho lo mismo: ‘No tengo nada que ocultar’", aseguró.

Publicación gradual y revisión legal

El Departamento de Justicia comenzó a liberar los archivos el pasado viernes y publicó material adicional el sábado. Blanche señaló que el proceso continuará con cientos de miles de documentos, cuyo retraso responde a la necesidad de revisar y ocultar información que pueda identificar a testigos.

Retiro temporal de fotografías

El sábado, varios medios informaron que 16 archivos, incluidas fotografías del presidente, fueron retirados temporalmente del sitio web del Departamento de Justicia. La agencia indicó que el material sigue bajo revisión conforme a la ley.

Blanche negó que la retirada esté relacionada con el presidente y explicó que ocurrió tras solicitudes de grupos de defensa de las víctimas. Aseguró que las imágenes volverán a publicarse, y que la única duda es si requerirán edición adicional.