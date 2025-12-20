Noem afirma que la Administración Trump ha localizado a más de 129.000 “niños no acompañados” que el Gobierno de Biden perdió
"Demasiados de estos niños fueron explotados, traficados y abusados. Seguiremos redoblando esfuerzos y no pararemos hasta encontrar el último niño", aseguró Noem.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que la Administración Trump ha localizado a más de 129.000 “niños no acompañados” de los que la Administración Biden había perdido el rastro tras su llegada a la frontera.
"Bajo @POTUS Trump, @DHSgov y @HHSGov han localizado a más de 129.143 niños no acompañados que la Administración Biden perdió", Noem escribió en X.
Nicholas Ballasy, corresponsal jefe de Just the News.