América: una nación comprometida con la libertad, la innovación y el valor de aquellos que se atreven a trascender nuestras fronteras terrestres

7 de junio, 2026

Mucho se está hablando de la reciente explosión en la plataforma de lanzamiento del cohete gigante de Blue Origin, un incidente que para algunos sugiere que hemos perdido el rumbo en nuestra búsqueda de la supremacía en el espacio.

Quienes piensan así han olvidado la historia de Estados Unidos. La primera respuesta de nuestra nación al éxito del Sputnik soviético en la década de 1950 fue el Vanguard, que cayó de inmediato sobre la plataforma de lanzamiento y explotó en una bola de fuego.

Sin embargo, fuimos la única nación que logró poner hombres en la Luna. Y lo hicimos repetidamente.

América, cuando es desafiada, siempre regresa más fuerte, más enfocada y mejor preparada para defender su futuro. Mientras China acelera sus ambiciones más allá de la atmósfera terrestre —lanzando su propia estación espacial, aterrizando rovers en la cara oculta de la Luna y apuntando a una misión lunar tripulada para 2030—, Estados Unidos enfrenta la misma competencia intensa que enfrentó cuando la Unión Soviética lo desafió en ese terreno hace generaciones.

Blue Origin resolverá su fracaso de la misma manera en que SpaceX y la NASA han superado los suyos a lo largo de los años. Es importante reconocer que dominar el espacio no es para los débiles de corazón, ni se trata de presumir. Se trata de defensa nacional y de proteger infraestructura crítica. Los satélites que orbitan la Tierra hoy sostienen el sistema GPS que guía nuestros activos militares, las redes de comunicaciones que impulsan nuestra economía y el monitoreo meteorológico que protege vidas civiles. Quien domine el espacio, cada vez más dominará también el terreno estratégico en la Tierra.

China lo entiende. Su programa militar espacial considera la "dominancia orbital" como esencial para ganar las guerras modernas. Pekín ha probado armas antisatélite, desarrollado capacidades de interferencia y ha invertido fuertemente en su propia versión de un sistema de navegación GPS.

Si Estados Unidos permite que China establezca capacidades superiores en el espacio, corre el riesgo de que sus propias ventajas tecnológicas queden neutralizadas en cualquier conflicto futuro. El presidente Donald J. Trump entiende plenamente esto y ha convertido el dominio estratégico de América en el espacio en una prioridad de su Administración.

Bajo sus órdenes, nuestras fuerzas armadas han creado una rama dedicada del servicio que se ocupa del espacio; además, el sector espacial comercial de nuestra nación, impulsado por empresas como SpaceX, Blue Origin y otras, ha otorgado a Estados Unidos una genuina ventaja competitiva. Sin embargo, esta ventaja requiere una asociación sostenida con el gobierno, financiamiento y una visión estratégica. La historia demuestra que las ventajas tecnológicas, una vez perdidas, rara vez se recuperan.

La era del Apolo demostró que América, cuando se une por un propósito, puede lograr lo aparentemente imposible. Esa misma visión y determinación son necesarias ahora. Al hacerlo, veremos el próximo capítulo de la historia humana en el espacio escrito por una nación comprometida con la libertad, la innovación y el coraje de aquellos que continúan empujando más allá de nuestras fronteras terrestres.

Lawrence Kadish forma parte de la Junta de Gobernadores del Gatestone Institute.

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