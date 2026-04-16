EEUU envía a más de 10.000 soldados a Medio Oriente mientras Trump presiona a Irán para que acepte un acuerdo de paz

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de abril, 2026

El Pentágono está enviando más de 10.000 soldados adicionales a Oriente Medio en los próximos días, en una escalada que busca aumentar la presión sobre Irán para que acepte un acuerdo de paz mientras el frágil alto el fuego de dos semanas se acerca a su fecha de vencimiento.

Los nuevos efectivos se suman a los aproximadamente 50.000 militares que el Pentágono ya tiene desplegados globalmente en operaciones relacionadas con la guerra contra el régimen iraní.

De acuerdo con funcionarios citados por el Washington Post, la primera oleada de refuerzos —unos 6.000 soldados a bordo del portaaviones USS George H.W. Bush y varios buques de escolta— llegará a la región en los próximos días. El portaaviones se encontraba el martes cerca del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, realizando un inusual rodeo por el extremo sur del continente africano en su camino hacia el teatro de operaciones.

Asimismo, a finales de mes se sumarán otros 4.200 efectivos del Grupo Anfibio Boxer y la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines, que partió la semana pasada desde Hawái, reportó el WaPo.

Con estos 10.000 soldados adicionales, EEUU contará con tres portaaviones posicionados en la región —el USS Abraham Lincoln, el USS Gerald R. Ford en el Mediterráneo oriental, y el George H.W. Bush en camino. Los tres vienen equipados con decenas de aviones de combate.

Se suman al bloqueo marítimo

El refuerzo militar estadounidense llega en paralelo al bloqueo naval que Trump anunció el domingo sobre los puertos iraníes. En los primeros días de operación, al menos diez embarcaciones han dado media vuelta ante la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Golfo de Omán, sin que se hayan producido disparos hasta el momento.

Un barco de bandera iraní intentó transitar el martes, pero fue interceptado y redirigido por el destructor USS Spruance. Una transmisión de radio difundida en línea recoge la advertencia lanzada a las embarcaciones en la zona: "No intenten violar el bloqueo. Den la vuelta, o prepárense para ser abordados”.

Los buques tienen autorización plena para usar la fuerza en caso de no cumplir con el bloqueo, dijeron las autoridades estadounidenses.

Mientras el despliegue militar crece agigantadamente buscando doblar la voluntad del régimen iraní, la Administración Trump también empezó a ejercer presión económica. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reveló el miércoles que dos bancos chinos recibieron cartas advirtiendo que podrían enfrentar sanciones secundarias si se demuestra que dinero iraní fluye por sus cuentas. China compra hasta el 90% del petróleo iraní, lo que convierte a Pekín en un actor clave en la presión económica sobre Teherán. La advertencia también fue enviada a los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Hong Kong.