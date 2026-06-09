¿Qué hay detrás de la campaña para demonizar a Israel dentro de Trumpworld?

9 de junio, 2026

En los últimos meses, el mundo ha sido testigo de algunas de las cooperaciones más estrechas entre los gobiernos y las fuerzas armadas de Estados Unidos y uno de sus aliados. La guerra lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán requirió una intensa coordinación en materia de inteligencia y ataques de precisión. Lo que siguió fue una exhibición de guerra de alta tecnología que puso de manifiesto tanto el propósito común de las dos naciones como la confianza que se ha forjado a lo largo de los años entre sus ejércitos. Y tuvo como resultado la destrucción de gran parte de las fuerzas militares del régimen islamista, la diezmación de sus programas nuclear y de misiles, y el señalamiento de los dirigentes de Teherán.

Fue posible gracias a la voluntad de los dos gobiernos de actuar, al menos durante un tiempo, al unísono estratégicamente, pero también de que sus fuerzas se comprometieran tácticamente a un nivel que rivaliza con las grandes alianzas de la historia militar, como la que mantuvieron Estados Unidos y Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial.

Esa colaboración molesta a los enemigos políticos de la administración Trump e Israel dentro del Partido Demócrata, así como a la alianza global rojiverde más amplia de marxistas e islamistas que esencialmente desprecian a ambas naciones. También es irritante para la pequeña pero ruidosa facción de la derecha estadounidense que es aislacionista en sus sensibilidades y virulentamente antiisraelí de una manera que a menudo traiciona las actitudes antisemitas de sus defensores.

Denuncias infundadas de espionaje



Y ese es el contexto para entender la historia que fue noticia en NBC News y The New York Times durante el fin de semana sobre el supuesto espionaje israelí a Estados Unidos..

Un análisis en profundidad de los detalles de la historia revela que los hiperbólicos titulares que afirmaban que el "Pentágono elevó al máximo nivel la amenaza de espionaje israelí a Estados Unidos, según fuentes" y "El Pentágono ve una creciente amenaza de espionaje por parte de Israel" no se basaban en ninguna revelación real sobre espionaje israelí que se hubiera descubierto. En su lugar, los artículos se limitaban a lanzar sospechas. Los informes filtrados afirmaban que "la capacidad de Israel para llevar a cabo espionaje humano y recopilación técnica está en un 'nivel crítico'" y que Jerusalén estaba tratando de "espiar a altos funcionarios estadounidenses, incluido Steve Witkoff, el principal negociador del presidente Donald Trump, Elbridge A. Colby, el principal funcionario de política del Pentágono, y uno de sus principales adjuntos, Michael P. DiMino IV."

Eso suena alarmante. Pero también está lejos de cualquier evidencia real de que tal actividad haya tenido lugar o que signifique que existe una crisis de confianza entre los dos aliados.

Además, va en contra de lo que dicen fuentes creíbles sobre la inteligencia israelí, como el periodista de izquierdas Yossi Melman, que actualmente escribe para Haaretz. Sin ser fan del gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, lleva décadas cubriendo este tema. Confirma lo que la mayoría de los entendidos dicen sobre el tema cuando escribió que "la comunidad de inteligencia de Israel dejó de espiar en suelo estadounidense y contra objetivos o individuos estadounidenses en todo el mundo tras el caso Pollard en 1985. Punto. Ni la Unidad 8200. Ni el Mossad ni el Shin Bet".

Melman está de acuerdo con otros que han señalado que la verdadera historia aquí no son las acusaciones infundadas sobre el comportamiento israelí, sino más bien por qué algunas figuras en el Pentágono filtraron estas afirmaciones a los medios de comunicación liberales que siguen siendo notoriamente hostiles a la administración a la que sirven.

Es evidente que su objetivo no es sólo crear una cuña entre los dos países, sino también ganar puntos dentro de Trumpworld contra la facción mucho mayor de funcionarios wque apoyan la alianza con Israel. Más que eso, su objetivo es hacerla estallar culpando a Israel de una guerra que los aislacionistas no apoyaron en primer lugar. Al hacerlo, esperan persuadir al presidente para que se distancie de un conflicto que -como las publicaciones de izquierdas a las que han hecho llegar estas afirmaciones- consideran un fracaso.

Obsesionados con Israel



Para los de extrema derecha, no se trata sólo de que no les entusiasme la alianza. Ven a Israel, y a sus partidarios judíos y no judíos, como la fuente de todos los males del mundo y la raíz de los problemas de Estados Unidos.

Su odio obsesivo hacia el Estado judío llega hasta el punto de creer sin la menor prueba que Jerusalén estaba detrás del escándalo de Jeffrey Epstein. Al igual que los mitos sobre "El Lobby Israelí" que alimentan los resentimientos sobre AIPAC, los judíos y su Estado no son simplemente los chivos expiatorios de los escándalos, sino que se cree que manipulan a Trump y a Estados Unidos para trabajar en contra de los intereses estadounidenses. De esta manera, la taquigrafía antisemita sobre los "Zio-pedos" se ha convertido en la forma en que la extrema derecha imita las formulaciones marxistas sobre un Estado "opresor blanco" en el que Israel y los sionistas son demonizados no sólo como equivocados, sino como criminales pervertidos.

Las acusaciones infundadas sobre el espionaje israelí no son, por tanto, meras preocupaciones exageradas sobre la seguridad, sino simplemente otra capa de la misma paranoia antisemita que alimenta parte del discurso sobre Epstein, así como la guerra contra Irán.

El momento de las filtraciones es crucial porque se han producido en un momento en el que la dirección definitiva de la política estadounidense hacia Irán parece estar en el aire.

El presidente está sometido a una enorme presión política para poner fin a la guerra debido a la consiguiente subida de los precios del combustible y a la forma en que parece estar afectando a las posibilidades de que su partido mantenga el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de 2026. Witkoff y el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, que han estado persiguiendo algún tipo de acuerdo para poner fin a la guerra, parecen, al igual que sus predecesores demócratas que buscaron el apaciguamiento de Irán en las administraciones de Obama y Biden,creer en la diplomacia porque sí.

Aunque Washington y Jerusalén tienen mucho en común con respecto a Teherán, sus posturas no son idénticas. Y si Trump está realmente empeñado en conseguir un acuerdo con Irán que sea en términos que se parezcan a los del desastrosamente débil acuerdo nuclear de 2015 de Obama con Teherán, convertirá esas diferencias en un gran problema. El propósito del régimen iraní es la destrucción de Israel y una guerra generacional sin fin contra Occidente. La diplomacia que se basa en tolerarlo o en confiar en que sus líderes mantengan su palabra en cuestiones nucleares o de otro tipo es una trampa que los responsables políticos sensatos deberían evitar.

Reversión de la fortuna



En cuanto a los de extrema derecha, cuyas posiciones sobre Israel difieren poco de las de extrema izquierda, la noción de que la guerra de Irán es un fracaso, a pesar del enorme éxito militar ya logrado, es su oportunidad para un revés de fortuna.

Trump estaba de acuerdo con algunos en el ala neo-aislacionista del GOP sobre la necesidad de hacer que Europa pague por su propia defensa y de centrarse en la amenaza de China. Pero no contaron con el hecho de que, a pesar de todas sus críticas a las fallidas guerras de Afganistán e Irak, Trump siempre ha sido un halcón respecto al régimen islamista de Irán, su papel en el terrorismo internacional y la amenaza mortal que sus ambiciones nucleares suponían para Occidente.

Como Eli Lake escribió en un perspicaz artículo publicado en marzo en The Free Press, esta yuxtaposición ha llevado a alguien como Colby, considerado el principal "escéptico de la guerra" dentro de la administración, a convertirse en defensor de la lucha contra Irán. Los partidarios de Israel vieron su nombramiento con inquietud porque había dicho que Estados Unidos podría "vivir" con un Irán nuclear y apareció en el podcast del comentarista político Tucker Carlson en 2024.

La disposición de Colby a secundar la guerra bien puede deberse, como dijo durante sus audiencias de confirmación, al programa de misiles balísticos de Irán, que lo convertía en una amenaza para Estados Unidos. Pero parece indicar que la facción antibelicista de la Administración no sólo era impotente, sino que, al igual que su principal figura, el vicepresidente JD Vance, había sido obligada por Trump a darle la razón en el tema, o enfrentarse al aislamiento y al posible desalojo de sus despachos.

Si se puede convencer a Trump de que abandone sus esperanzas de derrotar a Teherán, ya sea mediante ataques militares o una estrategia sensata de estrangulamiento de su economía, entonces las esperanzas de los aislacionistas que odian a Israel pueden revivir.

El trágico legado de Pollard



Es muy poco probable que Israel esté llevando a cabo operaciones que puedan caracterizarse como una "amenaza crítica" para el secreto estadounidense.

El desastroso asunto Jonathan Pollard complicó las relaciones entre Estados Unidos e Israel durante una generación. También fomentó sospechas injustas sobre la lealtad de los judíos estadounidenses que alimentaron varios sustos de espionaje posteriores que resultaron ser más sobre el odio al Estado judío entre algunos funcionarios estadounidenses que otra cosa. Pollard fue castigado con más dureza de la que merecía y mucho más que cualquiera que hubiera espiado para un aliado de Estados Unidos. Pero su traición, así como la de sus manipuladores israelíes y sus amos políticos de alto rango (una lista que incluía a los primeros ministros Yitzhak Shamir, Shimon Peres e Yitzhak Rabin), sirve de advertencia para los actuales responsables políticos y oficiales de inteligencia del Estado judío que no puede ser ignorada.

Quienes consideran a Pollard, que fue excarcelado tras 30 años de prisión en 2015 y luego se le permitió emigrar a Israel en 2020, como un héroe están profundamente equivocados. La delirios de grandeza sobre sus fechorías y sus terribles consejos a los judíos estadounidenses para que cometan delitos similares deberían justificar que se le trate como un paria y no como un modelo a seguir.

Dicho esto, los motivos de quienes se obsesionan con el espionaje israelí, ya sea explotando el legado del asunto Pollard -como hacen con el ataque al USS Liberty por fuerzas israelíes durante la confusión de la Guerra de los Seis Días de 1967- como razón para desconfiar u odiar al Estado judío,merecen ser cuestionados.

Una alianza mutuamente beneficiosa



La fingida justa indignación por el espionaje israelí ignora el hecho de que todas las naciones, incluidos los aliados más cercanos, tratan constantemente de averiguar todo lo que pueden sobre los demás, y sobre sus intenciones y políticas. De hecho, es muy probable, por no decir casi seguro, que Estados Unidos espíe actualmente a Israel. Aún así, como socio menor de la alianza, Israel debería ser mucho más circunspecto que sus socios a la hora de averiguar qué pretenden hacer los norteamericanos.

Pero también es importante recordar que una de las principales ventajas de la alianza para Estados Unidos es que Jerusalén comparte con Washington vastos almacenes de información sobre Oriente Medio y el mundo islámico que las agencias norteamericanas han demostrado ser incapaces de proporcionar por sí mismas. Estados Unidos obtiene enormes beneficios de ello, junto con las contribuciones israelíes a proyectos conjuntos para inventar y mejorar diversos aspectos de la tecnología de defensa. Y los miles de millones en ayuda militar que recibe Israel -de los que sus críticos no dejan de quejarse- se gastan casi todos en Estados Unidos y son fundamentales para reforzar la fabricación estadounidense de defensa.

Entonces, ¿por qué intentar dinamitar la relación con un país que no sólo es el único aliado democrático de Washington en Oriente Medio, sino que tiene la capacidad y la voluntad de luchar codo con codo con sus socios estadounidenses?

Elementos de extrema derecha dentro de la administración, probablemente detrás de las filtraciones sobre el espionaje israelí, comparten el odio paranoico hacia los judíos que se transmite regularmente en los podcasts de antisemitas como Carlson, la aún más loca Candace Owens, el neonazi Nick Fuentes e incluso la supuestamente más convencional Megyn Kelly. No están tan interesados en promover los intereses estadounidenses como en sembrar la desconfianza hacia Israel y sus partidarios simplemente para reforzar su visión conspirativa del mundo.

Sobre todo, esperan aprovechar lo que debería caracterizarse como alarmismo sobre Israel, en lugar de una amenaza real a la seguridad estadounidense, para socavar la defensa de Occidente contra los terroristas islamistas de Irán.

Sin duda, les animan las erráticas declaraciones políticas de Trump sobre Irán. Los esfuerzos del presidente por frenar los ataques de Jerusalén contra Irán y sus auxiliares terroristas de Hezbolá en Líbano han reforzado la creencia de que los dos aliados no sólo tienen desacuerdos tácticos sobre el siguiente paso en el conflicto, sino que persiguen objetivos mutuamente excluyentes. Si Trump adopta un acuerdo con Irán al estilo de Obama, entonces los que buscan romper la alianza pensarán que han ganado la partida.

Pero lo que no debe olvidarse es que los últimos meses de combate compartido contra Irán han demostrado que la relación entre Estados Unidos e Israel no es un complot impuesto a Washington por un grupo de presión. Quienes se esfuerzan por socavarla están debilitando a Estados Unidos, no fortaleciéndolo. Y sus razones para hacerlo se basan en teorías conspirativas antisemitas y no en un pensamiento estratégico racional. La alianza no es una cuestión de caridad estadounidense o de mítica manipulación israelí. Es un elemento fundacional de la seguridad nacional de Estados Unidos contra la actual amenaza del terror islamista que merece el apoyo de todos los patriotas estadounidenses.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale: @jonathans_tobin.





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