El régimen de Irán no es Irán: la guerra que Occidente se niega a comprender

23 de abril, 2026

Una de las lecturas erróneas más persistentes y peligrosas de la confrontación con Irán es la pertinaz confusión entre un régimen ideológico brutal y el pueblo al que ha oprimido durante casi cinco décadas.

Esto no es casualidad. Teherán ha comprendido desde hace tiempo que su mejor defensa no son sus misiles ni sus representantes, sino su control de la narrativa. En las capitales occidentales, donde la claridad moral cede con demasiada frecuencia ante la conveniencia política, esta confusión produce una extraña parálisis: el miedo a "hacer daño al pueblo iraní" sirve de excusa para tolerar un régimen que le ha hecho daño de forma mucho más cruel y sistemática de lo que nunca lo ha hecho ninguna potencia exterior.

Desde la Revolución Islámica de 1979, la República Islámica de Irán ha gobernado mediante la represión, el adoctrinamiento ideológico y estallidos de violencia extrema, como las ejecuciones masivas de 1988. Tras una fatwa emitida por el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, las "comisiones de la muerte" llevaron a cabo juicios sumarios -a menudo de sólo unos minutos de duración- antes de ejecutar a los presos políticos. Las estimaciones sobre el número de muertos varían. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y antiguos miembros del régimen hablan de varios miles (normalmente entre 2.800 y 5.000), mientras que los grupos de la oposición elevan la cifra a 30.000. Muchas de las víctimas eran jóvenes activistas. Muchas de las víctimas eran jóvenes activistas, estudiantes o simpatizantes de movimientos de oposición, entre ellos el Mujahedin-e Khalq. Sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes y sus familias quedaron sin respuestas.

A día de hoy, el régimen niega toda la magnitud de estos asesinatos masivos, incluso cuando algunos de los directamente implicados ascendieron más tarde a los más altos cargos del Estado. En lugar de ser "sólo" una aberración, esta matanza de sus propios ciudadanos fue un modelo de cómo el sistema trata la disidencia interna.

El patrón no solo ha continuado, sino que se ha intensificado. En noviembre de 2019, las protestas desencadenadas por una repentina subida del precio del combustible fueron respondidas con fuerza letal bajo un apagón informativo casi total. Según una investigación de Reuters que cita fuentes del Ministerio del Interior iraní, las fuerzas de seguridad mataron a unas 1.500 personas en cuestión de días. Miles más fueron detenidas, torturadas o simplemente desaparecieron. En 2025, al menos 1.639 ciudadanos iraníes fueron ejecutados. Este año, sólo en los tres primeros meses, 657 fueron ejecutados, y está prevista la ejecución de al menos 1.600 más.

En septiembre de 2022, la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, de 22 años -detenida y evidentemente torturada por la "policía de la moralidad" por violar supuestamente la norma que exige que el pañuelo cubra el cabello de las mujeres- desencadenó otra revuelta nacional. Una vez más, el régimen respondió con munición real. Grupos de derechos humanos documentaron más de 500 muertos, entre ellos decenas de niños, y más de 20.000 detenciones. De nuevo, no se trata de episodios aislados; forman parte de una guerra interna sostenida que libra el régimen contra amplios sectores de su propia población.

En enero de 2026, el régimen iraní lanzó una de las medidas represivas más mortíferas de su historia moderna, con protestas respondidas con una orden de "disparar a matar" "por cualquier medio necesario", emitida por el difunto líder supremo Ali Jamenei el 9 de enero. Las estimaciones varían, pero los datos sanitarios internos y las investigaciones independientes sugieren que entre 30.000 y 36.500 manifestantes murieron en sólo dos días, y decenas de miles más resultaron heridos o fueron detenidos sólo en enero.

Las fuerzas de seguridad -incluidos el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Basij- dispararon con munición real contra civiles desarmados, a menudo apuntando a la cabeza y el torso, mientras se imponía un apagón de Internet en todo el país para ocultar la magnitud de los asesinatos.

Se denunciaron enterramientos masivos, la desaparición de cadáveres y la intimidación del personal médico, lo que confirma un esfuerzo sistemático no sólo por aplastar a la disidencia, sino por borrar las pruebas del asesinato masivo.

No obstante, gran parte de los comentarios occidentales siguen calificando cualquier presión sobre Irán de peligro principalmente para "el pueblo iraní", como si ese pueblo no viviera ya bajo la amenaza diaria de sus propios gobernantes. En lo que claramente parece ser una mala práctica periodística, los iraníes que arriesgan sus vidas coreando "Muerte al dictador" en las calles de Teherán, Shiraz o Isfahan son retratados en el extranjero como víctimas pasivas de la agresión extranjera en lugar de como agentes activos de la resistencia contra un sistema que les teme más que a cualquier enemigo externo.

Esto nos lleva a la muy discutida declaración del presidente estadounidense Donald Trump de que "la ayuda está en camino". Desestimada por los críticos como retórica vacía, la observación nunca fue una promesa de espectáculo militar instantáneo. La geopolítica no se desarrolla como una serie de televisión. Lo que importa es la estrategia subyacente: combinar la presión económica, las acciones militares selectivas contra los activos del régimen y socavar psicológicamente el aura de invencibilidad del régimen.

La idea de que el asediado pueblo iraní, de repente, de alguna manera, sin armas de ningún tipo, se levantará mágicamente y recuperará su país de un régimen armado hasta los dientes y con un rico historial de asesinatos en masa es más que delirante. El resultado sería equivalente al gueto de Varsovia, cuyos últimos cientos de habitantes intentaron hacer frente al ejército alemán, o a la resistencia estadounidense en El Álamo: heroica pero previsiblemente abocada a la derrota.

Algunos de los países del Golfo, como Arabia Saudí, podrían preferir que Irán siguiera siendo cualquier tipo de dictadura en lugar de una democracia, para no dar a sus propios ciudadanos ideas fantasiosas sobre formas de gobierno más libres. Sin embargo, una solución tan falsa sería vista como una traición monumental al "Help is on its way" (la ayuda está en camino), y sin duda sería utilizada para perjudicar a los republicanos en las próximas elecciones estadounidenses de mitad de mandato.

El peor resultado sería que la Administración Trump arrojara a los desesperados ciudadanos iraníes de una despiadada sartén clerical a un despiadado fuego militarista. La brutalidad sería la misma, sólo que secular en lugar de religiosa: un sistema depredador cuyo poder reside en proyectar fuerza en casa mientras se hace la víctima en el exterior.

La respuesta de Teherán sigue un conocido libro de jugadas: incrustar deliberadamente activos militares entre civiles (un crimen de guerra), y luego convertir inmediatamente en arma cualquier baja civil para indignación internacional. Se trata de una forma de guerra propagandística, también utilizada por grupos terroristas como Hamás y Hezbolá, en la que siempre caen los medios de comunicación y la comunidad internacional. Si Occidente trata al régimen iraní y al pueblo iraní como si fueran lo mismo, la táctica tiene éxito. Si se exponen estas falsas equivalencias, la narrativa se derrumba.

El pueblo iraní ha demostrado en repetidas ocasiones que no se identifica con los gobernantes que dicen hablar en su nombre. Se trata de una población secuestrada, no de una nación unida en torno a su régimen.

Ninguna fuerza puede lograr por sí sola un cambio de régimen sostenible. En última instancia, la verdadera transformación debe venir de dentro, pero con una generosa ayuda exterior. La presión externa puede debilitar el sistema económicamente y crear aperturas, pero no se puede esperar que los iraníes -en términos prácticos- cometan valientemente un suicidio colectivo enfrentándose a sus opresores armados si Occidente es demasiado cobarde para ayudarles. Ese momento estuvo a punto de llegar antes, en 2009, 2019 y 2022, sólo para ser aplastado tanto por la brutal eficiencia del régimen como por el desprecio insensible de Occidente hacia los manifestantes y, en su lugar, por su complacencia con Irán. La diferencia hoy es que el régimen ya no disfruta de una dominación incontestable.

Los críticos occidentales que califican de imprudente un enfoque militar -incluso uno que ha ofrecido al régimen muchas vías de escape- deberían responder a una sencilla pregunta: ¿cuál es la alternativa? ¿Más rondas de negociaciones con un régimen que ha violado todos los acuerdos que ha firmado? ¿Aceptación pasiva mientras miles de iraníes más son encarcelados, torturados o ejecutados? Grandeza moral sin consecuencias? Eso no es una política: es una abdicación.

El régimen iraní no es un actor geopolítico más. Es un sistema depredador que devora a su propio pueblo mientras exporta inestabilidad a toda la región. "Irán es un crimen de guerra de 47 años", afirmó el senador John Fetterman (D-PA). La Administración Trump necesita "Hacer a Irán grande de nuevo", para liberarlo. Oponerse al régimen no es un ataque a Irán; por fin está ganando una guerra de medio siglo que sus gobernantes han impuesto a su propio pueblo, a sus vecinos y a Occidente. Trump no está "perjudicando" a Irán. Está a punto de liberarlo. La mayor desgracia para el pueblo iraní y el Mundo Libre sería que ahora decidiera detenerse.

El Irán real -el que protesta, resiste y anhela una vida normal- ha sido víctima de una guerra que sus líderes le han hecho durante décadas. La verdadera tragedia sería prolongar cualquier parte de ella. Durante demasiado tiempo, Occidente ha mirado hacia otro lado mientras el régimen, sin freno, masacraba a su propio pueblo, atacaba y desestabilizaba a sus vecinos y mataba a casi mil estadounidenses, e intentaba asesinar a Trump y a otros funcionarios estadounidenses.

Hasta que no se entienda esta distinción estratégica, los debates sobre Irán seguirán atrapados en el mismo ciclo estéril de confusión y miedo, el mismo entorno en el que Occidente ha permitido que el régimen no sólo prospere, sino que prevalezca.

Pierre Rehov, licenciado en Derecho por París-Assas, es un reportero, novelista y documentalista francés. Es autor de seis novelas, entre ellas "Más allá de las líneas rojas", "El tercer testamento" y "Edén rojo", traducidas del francés. Su último ensayo sobre las secuelas de la masacre del 7 de octubre " 7 octobre - La riposte " se convirtió en un bestseller en Francia. Como cineasta, ha producido y dirigido 17 documentales, muchos de ellos fotografiados con alto riesgo en zonas de guerra de Oriente Próximo, y centrados en el terrorismo, la parcialidad de los medios de comunicación y la persecución de los cristianos. Su último documental, "Pogrom(s)", pone de relieve el contexto de odio ancestral a los judíos dentro de la civilización musulmana como fuerza principal de la masacre del 7 de octubre.

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