Trump merece "confianza" en Gaza e Irán, no fe ciega

19 de enero, 2026

Cuando Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Próximo en la administración Trump, dijo a una audiencia en la conferencia del Consejo Israelí-Americano celebrada esta semana en Hollywood, Florida, que deberían "confiar" en que el presidente Donald Trump haría lo correcto tanto en Irán como en Gaza, muchos, si no la mayoría, de los asistentes probablemente estaban dispuestos a hacerlo. El apoyo histórico de Trump a Israel y su voluntad de enfrentarse repetidamente al régimen islamista de Teherán le han valido el beneficio de la duda en lo que respecta a lo que ocurrirá en 2026.

Ahora mismo, la administración parece centrada principalmente en los próximos pasos. Por el momento, Trump parece haberse echado atrás en sus amenazas de atacar al régimen para obligarle a poner fin a los asesinatos masivos de disidentes. Queda por ver si esto conduce a negociaciones con los mulás, como algunos miembros de la administración parecen haber estado aconsejando.

Probablemente sea prematuro afirmar con certeza que Washington ha desaprovechado la oportunidad de empujar a los teócratas y a su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica más allá del punto de inflexión en el que su caída sería inevitable. Pero si son ciertos los informes de que sus sangrientas tácticas han conseguido sofocar en gran medida el movimiento de protesta, las esperanzas de libertad para los iraníes y de un respiro de la campaña terrorista del régimen y de las amenazas nucleares para Oriente Próximo se han visto defraudadas.

Cuando se trata de lo que está haciendo la administración para aplicar el alto el fuego que negoció en la Franja de Gaza, la desilusión también es merecida. En el acto del IAC, Witkoff alabó el anuncio del nombramiento de un marco de gobernanza tecnocrática para Gaza denominado Junta de Paz. Aunque rebosaba optimismo, lo que parece estar pidiendo no es tanto apoyo a una política coherente, sino una fe ciega que no está justificada por las acciones sobre el terreno.

Witkoff dijo que la junta, de la que Trump es el presidente titular, "sustituirá para siempre a Hamás" y que esto "ha ocurrido realmente hoy". Ese organismo es un elemento clave del alto el fuego que puso fin a los combates en la guerra que siguió al ataque palestino liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. El acuerdo se basaba en la promesa de que Hamás no sólo se desarmaría, sino que también abandonaría el poder en Gaza.

Trump está, como dijo en un post sobre Verdad Social, prometiendo que se aplicarán los términos del alto el fuego, incluida la "desmilitarización total", y que "ellos" (es decir, Hamás) "pueden hacerlo por las buenas o por las malas."

Pero una sesión informativa de esta semana de los asesores de Trump parecía indicar que la administración podría estar definiendo la desmilitarización como algo distinto de los términos absolutos utilizados por el presidente. Esto implicaba "un concepto general, que es que la infraestructura terrorista que se ha construido en Gaza será destruida y el armamento pesado, como los RPG y los lanzacohetes y misiles, tienen que ponerse en un lugar donde no se utilicen para defenderse de Israel, o en incursiones ofensivas o ataques contra Israel".

Otro elemento importante del alto el fuego -la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, dotada de soldados extranjeros no israelíes que harían cumplir sus reglas- también parece ser una cuestión de confianza en Trump y, por extensión, en Witkoff. Al igual que la Junta de Paz, cuyos esfuerzos estarían dirigidos por Ali Shaath, un ingeniero civil palestino que anteriormente ocupó un cargo en la Autoridad Palestina, la fuerza se está organizando en consultas entre Witkoff y representantes de Qatar, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos.

Eso puede sonar bien para Witkoff. Pero al igual que ocurre con los hechos sobre Irán, existe una gran distancia entre las promesas y el discurso duro y la realidad de Gaza tras el alto el fuego.

Hamás sigue controlando aproximadamente el 47% de la Franja después de que Israel se retirara a una "línea amarilla" impuesta por el acuerdo de octubre. Dentro de ese territorio, todo indica que los operativos están haciendo todo lo posible por rearmarse y reparar la red de túneles donde almacenan armas, material y esconden a sus cuadros terroristas.

Nadie cree seriamente que se pueda confiar en que almacenen su material de forma que les impida utilizarlo para atacar a Israel en cuanto estén listos para reanudar su guerra contra el Estado judío. Y mientras los cuadros de Hamás sigan armados con armas letales no cubiertas por este proceso farsesco, la idea de que los tecnócratas árabes palestinos aplicarán políticas o reconstrucciones que impidan a Hamás mantener el control es simplemente absurda. Tampoco hay ninguna razón para creer que una fuerza de estabilización que no esté preparada para luchar contra Hamás (y una compuesta por elementos de los países con los que Witkoff está hablando no lo hará) apartará a los islamistas del poder.

Al igual que sus patrocinadores en Teherán, las fuerzas de Hamás en Gaza no están dispuestas a aceptar dócilmente que su tiempo en la escena mundial ha llegado y se ha ido. Se trata de personas cuyas creencias están arraigadas en una fe religiosa fanática que considera el uso de la violencia no sólo aceptable, sino parte integrante de su sistema dogmático. Las meras amenazas, incluso las de un presidente que se ha mostrado dispuesto a ordenar ataques contra Irán y Venezuela, no serán suficientes.

Hay razones para creer que el gobierno israelí comprende que el esquema de paz de Trump no conducirá a una Gaza libre de Hamás. Y puesto que Hamás cree que está inmerso en una guerra multigeneracional para destruir Israel, eso significa que el conflicto, tarde o temprano, volverá a empezar. A corto plazo, es probable que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no esté ansioso por dirigir de nuevo al combate a una nación cansada que aún se está recuperando de dos años de lucha.

No hay duda de que el régimen de Hamás en la Gaza truncada que controla no es ni de lejos tan peligroso como el que gobernó como Estado palestino independiente en todo menos en el nombre el 6 de octubre de 2023. Añádase a esto que la paliza que Israel administró a Hezbolá en su norte ha reducido, si no eliminado, la amenaza que suponía desde Líbano. La caída del régimen de Bashar Assad en Siria, otro aliado de Irán, también redujo el peligro que suponía Teherán para Israel y la región. Y los ataques aéreos israelíes y estadounidenses contra los programas nucleares y de misiles de Irán alteraron el equilibrio de poder en la región.

Aun así, es posible que no se cumplan las expectativas de caída del régimen islamista de Teherán suscitadas en las últimas semanas por las protestas internas. Lo mismo puede decirse de las promesas que están haciendo Trump y Witkoff sobre un cambio real en Gaza.

La administración merece crédito por no empeorar Oriente Medio, así como por respaldar a Israel de formas que lo han hecho más seguro y han socavado las fuerzas islamistas que libran la guerra contra Occidente. Sus objetivos políticos y su enfoque de mano dura pueden producir más logros de este tipo. Pero por ahora, el optimismo sobre la visión de Trump para la paz en Oriente Medio debe ceder ante la sombría determinación de continuar una larga guerra contra fuerzas que no tienen intención de rendirse.

