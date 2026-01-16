Witkoff esboza las condiciones para un acuerdo diplomático sobre Irán

Publicado por Alex Traiman 16 de enero, 2026

Steve Witkoff, enviado especial del presidente Donald Trump a Oriente Medio, dijo el jueves que Estados Unidos se había comunicado con funcionarios iraníes en los últimos días e informó de que los planes de ahorcamientos masivos de manifestantes en Irán habían sido "cancelados", mientras Washington sopesaba una vía diplomática con Teherán.

Witkoff habló en una entrevista sentada con la locutora australiana Erin Molan en una reunión en Hollywood, Florida, organizada por el Consejo Israelí-Americano (IAC).

Witkoff subrayó que Trump había advertido personalmente a los líderes iraníes y ordenado a la administración que transmitiera la preocupación de Estados Unidos por los informes de ejecuciones inminentes.

"Por indicación suya, ayer nos comunicamos con los iraníes,", dijo Witkoff. "Una de las cosas que nos preocupaban eran los asesinatos que se rumoreaba que estaban en camino: ahorcamientos, ahorcamientos masivos. Y eso se ha cerrado".

Preguntado sobre si Estados Unidos podría recurrir a la acción militar, Witkoff dijo que esperaba una resolución diplomática, pero advirtió que la alternativa era "mala".

Dijo que cualquier acuerdo tendría que abordar cuatro áreas: el enriquecimiento de uranio, los misiles, las reservas iraníes de material nuclear y la red de representantes de Teherán.

"Hay cuatro cuestiones: el enriquecimiento nuclear, los misiles..., el material real que tienen, que es de unos 2.000 kilogramos, enriquecido entre el 3,67% y el 60%", dijo, y añadió: "y los representantes, por supuesto".

Witkoff describió el deterioro de la situación económica y humanitaria dentro de Irán, citando la prolongada escasez diaria de agua y electricidad, así como la elevada inflación. Dijo que Estados Unidos "está con" los iraníes que se oponen al régimen, calificándolos de"gente increíblemente valiente".

Junta de la Paz



Molan preguntó a Witkoff sobre un concepto al que se refirió como el "Consejo de la Paz", que atribuyó a Trump y dijo que estaba siendo desarrollado por un equipo que incluye a Jared Kushner, el yerno judío del presidente.

Witkoff describió un nuevo marco de gobernanza destinado a Gaza, afirmando que la administración había tomado medidas para establecer una estructura de gobierno tecnocrática.

"Realmente hemos tenido éxito -el Gobierno de Estados Unidos lo ha tenido- en poner en pie un nuevo gobierno que reemplazará para siempre a Hamás", dijo. "Eso ha ocurrido hoy".

Witkoff anunció el miércoles el inicio de la fase 2 del plan de paz de 20 puntos de la administración Trump para Gaza. Esta fase pretende pasar "del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción" de Hamás y Gaza.

Los comentarios de Witkoff sobre Irán se produjeron cuando la administración señaló un mayor enfoque en la República Islámica en medio de la agitación dentro del país y el aumento de las tensiones regionales. Insistió en que el enfoque de Trump combina la disuasión con la diplomacia e instó a la audiencia a "confiar" en los instintos del presidente.

"Es el hombre adecuado para el trabajo", dijo Witkoff.

Witkoff también abordó la cuestión de los rehenes de Hamás, afirmando que había sido muy personal tanto para él como para el Presidente. Como padre en duelo, dijo que trabajar con las familias de los rehenes dio sentido a la muerte de su hijo.

Relató un momento en la Casa Blanca tras la liberación de los rehenes, diciendo que el presidente le había llevado aparte y le había dicho que era "el mejor día que he tenido en la Casa Blanca".

©JNS