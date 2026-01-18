Netanyahu, entre los 50 líderes mundiales invitados a formar parte de la Junta de Paz de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de enero, 2026

El presidente Donald Trump ha pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se una a la Junta de Paz de Gaza como miembro fundador, según informó Ynet el sábado por la noche. Mientras tanto, el primer ministro criticó la inclusión de Qatar, Turquía y Egipto en el Comité Ejecutivo de Gaza, subordinado a la junta.

Netanyahu se encuentra entre unos 50 líderes mundiales invitados a formar parte de la Junta de Paz, que presidirá Trump. El mandatario estadounidense ha dicho que la junta "solidificará la paz en Oriente Medio" a través de su "nuevo y audaz enfoque para resolver conflictos globales".

La carta de invitación, compartida primero por el presidente argentino, Javier Milei, el sábado en X, dice que la Junta de Paz estaría en el centro del plan de Trump para la Franja de Gaza y se establecería como una "nueva organización internacional" para gobernar temporalmente el enclave.

"Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera", dijo Trump en la misiva a Milei, calificando la pertenencia al organismo internacional como un "honor" reservado a aquellos "preparados para liderar con el ejemplo" e "invertir brillantemente en un futuro seguro y próspero para las generaciones venideras".

El republicano escribió que Argentina sería invitada a unirse como estado miembro fundador si firma una carta de aceptación, que según la misiva estaba abierta a la firma y ratificación. Concluyó diciendo que esperaba trabajar con los miembros de la Junta de Paz "hacia el objetivo de establecer una paz mundial duradera, prosperidad y grandeza para todos".

Fuentes anónimas dijeron a Reuters el sábado que también se pidió a los líderes de Francia, Alemania, Australia y Canadá que se unieran a la Junta de Paz. Los presidentes egipcio y turco confirmaron que habían sido invitados. Un funcionario de la Unión Europea dijo a Reuters que se pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que representara a Bruselas.

La oficina del primer ministro israelí el sábado por la noche criticó la inclusión de Turquía, Qatar y Egipto en el Comité Ejecutivo de Gaza o Junta Ejecutiva de Gaza, que asesorará a la Junta de Paz. El anuncio de la creación de la comisión "no se coordinó con Israel y es contrario a su política", según el comunicado. Asimismo, añadió que el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, recibió instrucciones de discutir el asunto con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, que fue nombrado el viernes miembro fundador de la Junta Ejecutiva.

