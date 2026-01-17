Voz media US Voz.us
Trump incorpora a Rubio y al ex primer ministro Tony Blair a la Junta de la Paz para Gaza

El objetivo de este equipo será encaminar la próxima fase de reconstrucción y gobierno en Gaza, territorio que se ha visto devastado por la guerra entre el Gobierno de Israel y el grupo terrorista palestino Hamás.

Rubio en Ontario/ Mandel NganAFP

Publicado por
Luis Francisco Orozco

El presidente Donald Trump anunció este viernes que entre los integrantes designados de la nueva “junta de paz” para Gaza, creada un día atrás, estarían el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair. De acuerdo con lo comunicado por la Casa Blanca, el objetivo de este equipo será encaminar la próxima fase de reconstrucción y gobierno en Gaza, territorio que se ha visto devastado por la guerra entre el Gobierno de Israel y el grupo terrorista palestino Hamás.

Según informó la Casa Blanca, el denominado “consejo ejecutivo fundador”, integrado por siete miembros, también incluirá al enviado especial de Trump en Oriente Medio, Steve Witkoff; al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; y al asesor y yerno del mandatario republicano, Jared Kushner. Si bien no se han terminado de definir el resto de los integrantes que formarán parte del equipo, se espera que dichos nombramientos se anuncien en las próximas semanas.

“Cada miembro del consejo ejecutivo supervisará un portafolio específico clave para la estabilización de Gaza y su éxito a largo plazo, incluidos, entre otros, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, el financiamiento a gran escala y la movilización de capital. Estados Unidos sigue plenamente comprometido a apoyar este marco de transición, trabajando en estrecha colaboración con Israel, naciones árabes clave y la comunidad internacional”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.

Trump manifestó su respaldo total a un “Gobierno Tecnocrático Palestino”

El presidente Donald Trump anunció este jueves la formación oficial de la “Junta de la Paz” para supervisar Gaza, meses después de que tanto Israel como Hamás alcanzaran un alto el fuego tras dos años de conflicto, luego de los brutales ataques cometidos por la organización yihadista en suelo judío el 7 de octubre de 2023. “Es mi Gran Honor anunciar que LA JUNTA DE LA PAZ ha sido formada. Los miembros de la Junta se anunciarán en breve, pero puedo decir con certeza que es la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar”, publicó Trump en Truth Social, para casi dos horas después informar que “hemos entrado OFICIALMENTE en la siguiente fase del Plan de Paz de 20 puntos para Gaza”, citando al enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.

“Como presidente de la Junta de la Paz, respaldo a un Gobierno Tecnocrático Palestino recientemente designado, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición. ¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro PACÍFICO!”, escribió Trump, quien afirmó que, con el apoyo tanto de su administración como de Catar, Turquía y Egipto, se asegurará un “ACUERDO INTEGRAL de Desmilitarización con Hamás, que incluya la entrega de TODAS las armas y el desmantelamiento de CADA túnel”.

