Trump incorpora a Rubio y al ex primer ministro Tony Blair a la Junta de la Paz para Gaza

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de enero, 2026

El presidente Donald Trump anunció este viernes que entre los integrantes designados de la nueva “junta de paz” para Gaza, creada un día atrás, estarían el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair. De acuerdo con lo comunicado por la Casa Blanca, el objetivo de este equipo será encaminar la próxima fase de reconstrucción y gobierno en Gaza, territorio que se ha visto devastado por la guerra entre el Gobierno de Israel y el grupo terrorista palestino Hamás.

Según informó la Casa Blanca, el denominado “consejo ejecutivo fundador”, integrado por siete miembros, también incluirá al enviado especial de Trump en Oriente Medio, Steve Witkoff; al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; y al asesor y yerno del mandatario republicano, Jared Kushner. Si bien no se han terminado de definir el resto de los integrantes que formarán parte del equipo, se espera que dichos nombramientos se anuncien en las próximas semanas.

“Cada miembro del consejo ejecutivo supervisará un portafolio específico clave para la estabilización de Gaza y su éxito a largo plazo, incluidos, entre otros, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, el financiamiento a gran escala y la movilización de capital. Estados Unidos sigue plenamente comprometido a apoyar este marco de transición, trabajando en estrecha colaboración con Israel, naciones árabes clave y la comunidad internacional”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.