Trump incorpora a Rubio y al ex primer ministro Tony Blair a la Junta de la Paz para Gaza
El presidente Donald Trump anunció este viernes que entre los integrantes designados de la nueva “junta de paz” para Gaza, creada un día atrás, estarían el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair. De acuerdo con lo comunicado por la Casa Blanca, el objetivo de este equipo será encaminar la próxima fase de reconstrucción y gobierno en Gaza, territorio que se ha visto devastado por la guerra entre el Gobierno de Israel y el grupo terrorista palestino Hamás.
Según informó la Casa Blanca, el denominado “consejo ejecutivo fundador”, integrado por siete miembros, también incluirá al enviado especial de Trump en Oriente Medio, Steve Witkoff; al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; y al asesor y yerno del mandatario republicano, Jared Kushner. Si bien no se han terminado de definir el resto de los integrantes que formarán parte del equipo, se espera que dichos nombramientos se anuncien en las próximas semanas.
JNS
Witkoff anuncia el inicio de la Fase 2 del plan de paz para Gaza
JNS (Jewish News Syndicate)
“Cada miembro del consejo ejecutivo supervisará un portafolio específico clave para la estabilización de Gaza y su éxito a largo plazo, incluidos, entre otros, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, el financiamiento a gran escala y la movilización de capital. Estados Unidos sigue plenamente comprometido a apoyar este marco de transición, trabajando en estrecha colaboración con Israel, naciones árabes clave y la comunidad internacional”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.
Trump manifestó su respaldo total a un “Gobierno Tecnocrático Palestino”
“Como presidente de la Junta de la Paz, respaldo a un Gobierno Tecnocrático Palestino recientemente designado, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición. ¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro PACÍFICO!”, escribió Trump, quien afirmó que, con el apoyo tanto de su administración como de Catar, Turquía y Egipto, se asegurará un “ACUERDO INTEGRAL de Desmilitarización con Hamás, que incluya la entrega de TODAS las armas y el desmantelamiento de CADA túnel”.