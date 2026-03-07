EN VIVO | Irán no se rendirá, según su presidente

Publicado por Alejandro Baños 7 de marzo, 2026

En el inicio del octavo día de conflicto, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que su país no se rendirá, pese a las advertencias proclamadas por Donald Trump este viernes.

Mientras tanto, el Ejército estadounidense llevó a cabo diversas ofensivas por tierra y aire en varios puntos de la región de Oriente Medio, en respuesta a los ataques perpetrados por el régimen iraní contra instalaciones norteamericanas ubicadas en Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Las horas corresponden al horario del este (EST).

04:32 El aeropuerto de Dubái reanuda sus operaciones 10:32 07/03/2026 10:32 07/03/2026 Tras varias horas paralizado debido a una operación para interceptar misiles iraníes, el Aeropuerto Internacional de Dubái reanudó parcialmente sus operaciones.



"Hemos reanudado parcialmente nuestras actividades. Les pedimos encarecidamente que no acudan al aeropuerto a menos que la aerolínea les haya contactado para confirmar el vuelo, porque los horarios podrían sufrir modificaciones", indicó la instalación, según informó AFP.