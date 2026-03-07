EN VIVO | Irán no se rendirá, según su presidente
Masud Pezeshkian afirmó que sus enemigos "se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda".
En el inicio del octavo día de conflicto, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que su país no se rendirá, pese a las advertencias proclamadas por Donald Trump este viernes.
Mientras tanto, el Ejército estadounidense llevó a cabo diversas ofensivas por tierra y aire en varios puntos de la región de Oriente Medio, en respuesta a los ataques perpetrados por el régimen iraní contra instalaciones norteamericanas ubicadas en Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
Las horas corresponden al horario del este (EST).
El aeropuerto de Dubái reanuda sus operaciones
Tras varias horas paralizado debido a una operación para interceptar misiles iraníes, el Aeropuerto Internacional de Dubái reanudó parcialmente sus operaciones.
"Hemos reanudado parcialmente nuestras actividades. Les pedimos encarecidamente que no acudan al aeropuerto a menos que la aerolínea les haya contactado para confirmar el vuelo, porque los horarios podrían sufrir modificaciones", indicó la instalación, según informó AFP.
Pezeshkian descarta la rendición
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que su país no se rendirá pese a las advertencias procedentes desde Estados Unidos e Irán.
"Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda", afirmó Pezeshkian durante una comparecencia en la la televisión pública de Irán este sábado.