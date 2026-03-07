La Administración Trump flexibiliza restricciones al petróleo ruso para aliviar presión en los mercados energéticos

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de marzo, 2026

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció este viernes que la Administración del presidente Donald Trump decidió flexibilizar ciertas restricciones sobre el petróleo ruso y evaluar medidas adicionales para potencialmente levantar algunas sanciones, mientras el aumento de las tensiones en Irán tras los operativos militares ejecutados por Estados Unidos e Israel impulsa al alza los precios de la energía a nivel mundial. Durante una entrevista en Fox Business, Bessent explicó que el gobierno republicano permitirá a India comprar cargamentos de petróleo ruso que ya estaban en tránsito.

“Ayer, el Tesoro acordó permitir que nuestros aliados en India comiencen a comprar petróleo ruso que ya estaba en el agua. Los indios han sido muy buenos actores. Les habíamos pedido que dejaran de comprar petróleo ruso sancionado este otoño. Lo hicieron. Iban a sustituirlo con petróleo estadounidense, pero para aliviar la brecha temporal de petróleo en todo el mundo, les hemos dado permiso para aceptar el petróleo ruso”, dijo Bessent, quien también indicó que podrían adoptarse medidas adicionales como “quitar las sanciones a otro petróleo ruso”.

Encarecimiento del petróleo

Los mercados energéticos han estado subiendo durante toda la semana después de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán, un país ubicado cerca del Estrecho de Ormuz, el cual es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, ya que aproximadamente el 20 % del crudo mundial pasa diariamente por dicho camino. Para el viernes, tanto el crudo de referencia internacional Brent crude oil como el referencial estadounidense West Texas Intermediate cotizaban por encima de los 90 dólares por barril, un aumento de aproximadamente 20 dólares en comparación con la semana anterior.

En otra parte de la entrevista con el periodista Larry Kudlow, Bessent destacó que el Departamento del Tesoro se encontraba examinando otras formas de aumentar la oferta mundial, señalando que grandes cantidades de crudo sancionado permanecen varadas. “La otra cosa que el Tesoro puede hacer aquí, Larry, es que hay cientos de millones de… barriles de crudo sancionado en el agua y, en esencia, al quitarles las sanciones, el Tesoro puede crear oferta. Estamos analizando eso. Vamos a mantener un ritmo constante de anuncios de medidas para traer alivio al mercado”, dijo el secretario.