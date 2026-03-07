EEUU apoya a Noboa en un ataque selectivo contra una red narcoterrorista en Ecuador

Publicado por Sabrina Martin 6 de marzo, 2026

El ejército de Estados Unidos participó este viernes en una operación contra una red narcoterrorista en Ecuador, en coordinación con fuerzas ecuatorianas, según informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

De acuerdo con el organismo militar, la acción formó parte de un operativo conjunto dirigido contra estructuras narcoterroristas que operan en el país sudamericano. El comando indicó que la misión incluyó acciones cinéticas letales contra estos grupos.

La operación fue ordenada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y ejecutada bajo la supervisión del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan.

Operación coordinada con Ecuador En su comunicado, el Comando Sur felicitó a las fuerzas estadounidenses y a las fuerzas armadas ecuatorianas por lo que describió como una operación exitosa contra organizaciones narcoterroristas en el país.

La institución señaló que la acción se enmarca en los esfuerzos de cooperación en el hemisferio occidental para interrumpir y desmantelar redes vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.



Mensaje del Departamento de Defensa

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, difundió un video relacionado con el ataque y afirmó que el Departamento de Defensa trabaja con socios regionales para detectar, desarticular y destruir organizaciones terroristas designadas que alimentan la violencia y la corrupción.

Parnell explicó que Ecuador solicitó al Departamento de Defensa llevar a cabo acciones selectivas como parte de un objetivo compartido de debilitar estas redes. Añadió que la operación busca evidenciar el impacto de la cooperación entre países y enviar el mensaje de que los grupos narcoterroristas no encontrarán refugio en el hemisferio.