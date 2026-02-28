Trump, como Eisenhower, resuelve los problemas primero engrandeciéndolos

28 de febrero, 2026

El presidente Dwight D. Eisenhower realizó una importante observación sobre la búsqueda de respuestas a preguntas difíciles. "Cada vez que me encuentro con un problema que no puedo resolver", decía el general de cinco estrellas, "siempre lo hago más grande. Nunca podré resolverlo intentando hacerlo más pequeño, pero si lo hago lo suficientemente grande, puedo empezar a ver los contornos de una solución".

A modo de ejemplo, como primer Comandante Supremo Aliado de Europa, Eisenhower sugirió que un problema de reabastecimiento de tropas en Italia podría ser mucho más que simple logística. Un resolvedor debe considerar el mapa más amplio y examinar cómo los movimientos de convoyes en el norte de Europa afectan a la distribución de suministros en el sur, si los recursos para todo el continente se están asignando de manera eficiente y si las decisiones de liderazgo a miles de kilómetros de distancia podrían ser un problema más acuciante que encontrar suficientes mecánicos para arreglar camiones destartalados, atascados en el barro.

El principio de Eisenhower se ha transmitido a lo largo del tiempo: "Si un problema no puede resolverse, amplíelo".

Curiosamente, este mismo principio capta bien el estilo de gobierno de Donald Trump. El presidente se convirtió en una figura pública hace muchas décadas en parte por su afición a ir a lo grande. Transformó propiedades ruinosas en inmuebles de primera. Adornó las entradas de los edificios con mármol, cristal y oro. Adquirió obras arquitectónicas históricas y colocó el nombre de Trump en lo alto de las mismas, a la vista de todo el mundo. Tanto en su carrera inmobiliaria como en la telerrealidad, Trump ha tenido durante mucho tiempo fama de audaz, autopromocionador, pugnaz y ostentoso.

Para sus críticos, el espectáculo y la fanfarronería son los límites de la grandeza de Trump. Ven a un hombre que disfruta con la adulación, la celebridad y la visión de su propio nombre sobresaliendo por encima de las luces de la ciudad. Lo que esos críticos pasan por alto es la singular capacidad de Trump para resolver problemas, que le permite abordar problemas complejos de formas poco ortodoxas.

En todas partes, todo a la vez: Trump 101

Paz en Gaza. Paz en Ucrania. Independencia energética de Estados Unidos. Paridad comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. Asociación reforzada con Japón. Colaboración económica con Rusia. Desvinculación económica de China. Muros fronterizos. Aplicación de las leyes de inmigración. Supremacía militar. Superioridad tecnológica. Libertad de expresión. Nacionalismo. Panamá. Venezuela. Cuba. Irán. Groenlandia. La lista es interminable... Aunque a primera vista puedan parecer temas sin relación, cada uno de ellos está inextricablemente conectado con el resto. En lugar de tratarlos como problemas distintos en los que hay que navegar de uno en uno, Trump los ve como valiosas piezas de propiedad en un gran tablero.

Mientras el presidente hace las paces con Xi Jinping de China y habla públicamente de cómo China y Estados Unidos están económicamente unidos en un futuro previsible, destruye simultáneamente inversiones chinas en Panamá y sus asociaciones energéticas en Venezuela e Irán. Mientras el presidente envía a los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus representantes, se asegura un acuerdo comercial estratégico con el presidente indio, Narendra Modi, que podría poner fin a la importación india de petróleo ruso.

Mientras Trump presiona a Putin para que detenga su actual ofensiva militar en Ucrania, Trump amenaza la asociación estratégica de Rusia con Cuba al cortar el suministro energético crítico a la nación insular comunista. Mientras el presidente asegura a los aliados de la OTAN que el ejército estadounidense está preparado para defender a Europa de cualquier amenaza rusa, también financia iniciativas para contrarrestar la censura en línea de Europa, maniobra alrededor de la "coalición de voluntarios" europeos para negociar el fin de la guerra en Ucrania directamente con Putin y amenaza a los países europeos que se interpongan en el eventual camino la adquisición de Groenlandia.

"La apariencia de caos es una niebla espesa que mantiene a los enemigos de Trump desorientados y a sus críticos adivinando".

Mientras Trump saca a Estados Unidos de 31 entidades de las Naciones Unidas y otras 35 organizaciones internacionales dedicadas al clima, la paz y la justicia social, sienta las bases para una Junta de Paz que podría no solo traer algo de estabilidad a la Franja de Gaza, sino también acabar desbancando a la ONU como el principal organismo institucional de cooperación internacional y búsqueda de paz duradera.

Cuando Trump presentó por primera vez el marco de una Junta de Paz para poner fin al derramamiento de sangre entre Israel y Hamás, pocos podrían haber adivinado que utilizaría ese marco como gancho para crear una organización potencialmente más consecuente. Al invitar a adversarios geopolíticos como Putin y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, a unirse a este incipiente consejo, Trump no sólo está creando una nueva institución global, sino también forjando alianzas entre enemigos. Al asegurarse de que todo el mundo tiene vela en el entierro, Trump parece esperar que el propio interés nacional promueva la estabilidad regional.

Cuando Trump declaró por primera vez que lograría la paz en Ucrania, pocos podían imaginar que buscaría la cooperación económica con Rusia o que pondría sus miras en las islas de Groenlandia y Cuba como parte de un enfoque de palo y zanahoria para mantener tanto al Consejo Europeo como a Rusia motivados para poner fin a los enfrentamientos. Cuando el presidente señaló al mundo que Estados Unidos haría todo lo posible por evitar una confrontación militar directa con China, pocos podían haber adivinado que cortaría los tentáculos en expansión de Pekín en Sudamérica, Centroamérica y Oriente Medio. Al tiempo que devuelve la atención de Estados Unidos al hemisferio occidental y reafirma su determinación de mantener la Doctrina Monroe, Trump utiliza esa atención y determinación para debilitar tanto a China como a Rusia. Además, mientras se centra en la seguridad del hemisferio occidental, refuerza las alianzas económicas y militares con Israel, India y Japón, aliados indispensables cuya ayuda será fundamental para contener a Rusia, China e Irán.

Las reglas de oro de Trump

Los críticos del presidente ven una mente distraída y voluble, incapaz a mantener el rumbo. Lo describen como una bala perdida emocional, temperamentalmente inadecuada para las obligaciones de su cargo. Lo que ignoran es hasta qué punto disfruta fabricando y generando el caos. Para un hombre que está constantemente en el punto de mira de la opinión pública -especialmente uno al que los medios de comunicación corporativos adoran odiar- la apariencia de caos es una cubierta de espesa niebla que mantiene a sus enemigos desorientados y a sus críticos adivinando. Este estilo frenético representa un marcado alejamiento de las operaciones típicas de la Casa Blanca en el pasado.

Al menos desde la presidencia de Franklin D. Roosevelt, el personal de la Casa Blanca ha preparado mensajes públicos cuidadosamente planificados. Los expertos en comunicación ocupan toda una serie de despachos del Ala Oeste porque su papel en el mundo político moderno se considera fundamental. Durante décadas, estos expertos han guiado a los presidentes sobre la mejor manera de repetir los mensajes importantes ad nauseam y de minimizar las distracciones.

La Casa Blanca del presidente Lyndon B. Johnson imprimió la Guerra contra la Pobreza en la mente de los estadounidenses. La de Ronald W. Reagan convenció a los estadounidenses de la importancia de la Guerra contra las Drogas de la nación. Bajo la presidencia de Barack H. Obama, el personal de la Casa Blanca alimentó a los jóvenes reporteros con una dieta constante de historias sobre las virtudes del Obamacare y el acuerdo nuclear con Irán, mientras desechaba preguntas o preocupaciones sobre casi cualquier otra cosa. Para los modernos expertos de la Casa Blanca, no desviarse del mensaje es una regla de oro para una comunicación pública eficaz. Trump tiene sus propias reglas de oro.

Trump tiene sus propias reglas de oro. Prefiere inundar el panorama mediático con muchos asuntos, temas, distracciones y objetivos a la vez. Podría empezar el día con un mensaje en su red social Truth Social advirtiendo a Irán de que no mate a los manifestantes en las calles de Teherán. Minutos más tarde, podría señalar a los periodistas que la Marina ha "puesto en cuarentena" rutas marítimas vitales en torno a Cuba. Mientras camina hacia el Marine One, podría responder a 20 preguntas en el césped de la Casa Blanca sobre temas diversos, inconexos e incluso contradictorios, entre ellos: por qué debería haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, por qué podría verse obligado a atacar Irán, si se unirá a los socios de la OTAN para proporcionar garantías de seguridad en la Ucrania de posguerra, y si ignorará las preocupaciones de los socios de la Alianza Atlántica y se apoderará de Groenlandia. Como un hábil malabarista que impresiona a su público balanceando cócteles molotov, motosierras y granadas vivas por montón, Trump hace que sea sumamente difícil para cualquier miembro de la prensa dar prioridad a una noticia sobre el resto.

La estrategia de comunicación smorgasbord de Trump tiene un enorme valor. En primer lugar, al hablar de tantos temas que son de interés periodístico, provocativos e importantes para el pueblo estadounidense, el presidente impide que sus críticos más acérrimos en la prensa centren la atención de los estadounidenses en una sola historia. Un canal de noticias que desee pintar la captura del venezolano Nicolás Maduro como imprudente o ilegal tiene dificultades para convencer al pueblo estadounidense cuando Trump ya ha dirigido su mirada hacia Cuba, Irán y Groenlandia. Por mucho que cualquier reportero o publicación de noticias prefiera destacar las cuestiones de fondo o contextuales de cualquier política trumpista, sólo se puede dedicar cierto tiempo a historias concretas cuando Trump es noticia media docena de veces al día.

En segundo lugar, al ser un agente del caos o el extraordinario malabarista en jefe, Trump deja claro que solo él decide la política ejecutiva. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desempeña un papel fundamental a la hora de articular fielmente los mensajes diarios del presidente, pero nadie duda de que la voz es la de Trump. Al ofrecer a la prensa tanta interacción personal, el mandatario es realmente su propio secretario de prensa. Todo el personal de comunicación de la Casa Blanca sigue sus indicaciones, y esos miembros de confianza del personal ajustan sus palabras para amplificar su mensaje en consecuencia. Cualquiera que vea los acontecimientos en una pantalla -ya sea un legislador en el Capitolio, un primer ministro en una capital extranjera, un ciudadano extranjero protestando contra los gobernantes de su país o un ciudadano estadounidense de a pie- sabe que en todo momento la responsabilidad es de Trump.

Por último, el enfoque ametralladora de Trump para comunicarse mantiene a competidores, adversarios y enemigos de Estados Unidos a sus pies. Durante la campaña presidencial de 2024, Trump prometió repetidamente que utilizaría agresivamente los aranceles para recalibrar la posición comercial de Washington en el mundo. Destacados ejecutivos de empresas de Wall Street, miembros de parlamentos europeos y jefes de Estado extranjeros menospreciaron sus planes y aseguraron a la opinión pública que nunca llegarían a materializarse. Sin embargo, en 2025, Trump y sus asesores económicos aplicaron aranceles contra aliados y enemigos económicos para reorientar el sistema mundial de comercio en beneficio de Estados Unidos.

Hace siete años y medio, la delegación alemana en la Asamblea General de la ONU pareció reírse de Trump cuando sugirió que lamentarían depender tanto de la energía rusa. Sin embargo, tras la invasión de Ucrania en 2022 y el sabotaje del gasoducto Nord Stream 2, utilizado para transportar gas natural de Rusia a Alemania, Europa descubrió su propia arrogancia al haber tratado con indiferencia las contundentes amenazas del republicano.

Del mismo modo, cuando Trump expresó públicamente su interés en comprar Groenlandia a Dinamarca por 2019, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, desestimó la oferta de Trump por "absurda". Muchos políticos daneses y de la Unión Europea también se burlaron de la idea. Nadie duda hoy de la seriedad de las palabras de Trump.

A finales de la primavera pasada, Trump advirtió repetidamente a los líderes de Irán que negociaran fielmente con Estados Unidos sobre el funcionamiento de sus instalaciones clave de enriquecimiento nuclear. Cuando el líder supremo iraní, Ali Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian desestimaron las advertencias calificándolas de bravatas, el comandante en jefe de Estados Unidos envió bombarderos furtivos a Irán y lanzó bombas cazabúnkeres sobre las instalaciones nucleares más importantes de Irán a pocos días de iniciado el verano.

Cuando el ilegítimo expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la oferta de Trump de exiliarse, los operadores de élite de la Fuerza Delta atravesaron la fortaleza chavista y llevaron al tirano en avión a Nueva York para que se enfrentara en los tribunales a una serie de cargos de narcoterrorismo.

En 2026, los líderes políticos y económicos globales penden de cada palabra de Trump. Saben que lo que dice cambia la dirección de los mercados bursátiles. Saben que sus advertencias son clarividentes. Saben que tanto sus promesas como sus amenazas son reales. También saben que está dispuesto a hacer cosas poco convencionales para lograr el éxito de Estados Unidos. Está dispuesto a ofrecer su amistad a los enemigos y a tratar a los amigos con severidad. Es capaz de contemplar los conflictos prolongados desde muchos ángulos diferentes. Está dispuesto a desechar los manuales habituales y a jugar con sus propias reglas.

Cuando es necesario, Trump se siente cómodo aplicando el principio de Eisenhower: agrandar los problemas para que las soluciones definitivas estén claras. Cuando, entonces, las soluciones aparecen, actúa con rapidez.

JB Shurk escribe sobre política y sociedad, y es Distinguished Senior Fellow del Gatestone Institute.

© Gatestone Institute